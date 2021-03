Cote d'Ivoire: Agro-industrie - Le « projet Soja », une énorme opportunité pour les populations de Touba et Odienné

Une thèse de Doctorat unique a été soutenue sur le sujet, jeudi, à Treichville, par un étudiant en Histoire.

Le projet Soja, initié et réalisé par le gouvernement de 1979 à 2002, à Touba et Odienné, a fortement contribué au développement socio-économique de ces deux départements. Il a, en effet, contribué à accroître les revenus des producteurs et permis de réaliser plusieurs infrastructures de développement.

Interrompu en 2002 du fait de la crise militaro-politique qui a secoué le pays, ce projet fait désormais l'objet de doléance de la part des populations qui souhaitent sa relance.

En attendant son démarrage, il a fait l'objet d'une thèse de doctorat unique, présentée le jeudi 18 mars 2021, à l'Institut d'histoire africaine, d'art et d'archéologie de Treichville, par Yéo Mamadou, étudiant à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le thème de cette étude est : « Le projet Soja et le développement du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire (1979-2002) ».

A l'issue de sa présentation, l'impétrant, âgé de 27 ans, a obtenu la mention « Très Honorable » avec « les félicitations du jury », composé du Pr. Nassa Dabié Désiré Axel, Professeur titulaire de Géographie humanitaire et Economique, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, président du jury ; du Pr. Savadogo Boukary Mathias, Maître de conférences d'Histoire contemporaine à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Directeur de thèse ; Du Pr. Golé Koffi Antoine, Maître de Conférences d'Histoire contemporaine à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et du Pr. Koné Salif, Maître de conférences en Economie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, tous deux rapporteurs, et du Pr. Meignan Gouédan Richard, Maître de Conférence d'Histoire contemporaine à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Examinateur.

Selon Yéo Mamadou, le projet Soja a été un véritable pourvoyeur d'emplois dans la région Nord-Ouest du pays. « Il a créé plus de 4500 emplois directs et indirects. Il a bénéficié à plus de 50 000 personnes dans la région. Plus de 5 milliards de FCfa ont été distribués aux producteurs pendant les 12 dernières campagnes », a-t-il soutenu.

L'impétrant a également souligné que l'achat de 306 tracteurs, de 66 moissonneuses-batteuses et de matériel d'accompagnement a permis de mécaniser les opérations culturales depuis les labours jusqu'à la récolte des produits agricoles. « Entre 1979 et 2002, il a été créé 1052 km de piste dans la région grâce à ce projet. Entre 1989 et 2002, il a permis de verser plus de 3 milliards de FCfa aux transporteurs de la région, au titre des frais de ramassage des produits agricoles », a-t-il poursuivi.

Soulignons à propos de l'impétrant qu'il a décroché, le 11 décembre 2020, à Dakar, au Sénégal, le 1er prix CAMES du meilleur étudiant africain en Histoire, lors de la proclamation des résultats de la 2e édition des Olympiades universitaires du CAMES (Ouc).