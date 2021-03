Ile Maurice: Confinement - Les fast-foods fermés, mais...

Les principales enseignes de fast-food sont fermées depuis le lockdown. La livraison à domicile est aussi interrompue. Mais certains restaurants, entre- preneurs et distributeurs d'enseignes, qui ont obtenu leur WAP, font la distribution à domicile ou la vente à emporter.

Sur les réseaux sociaux, les marchands de dholl puris, diverses pâtisseries, restaurants de burger, entre autres, trouvent preneurs. Au moins deux enseignes situées à Bagatelle ont obtenu leur permis pour livrer burgers, pizza et cuisine asiatique. Les anniversaires et dîners «confinés» sont très prisés. Toutefois, le rayon de livraison est limité à 5 km dans certains cas.

Les petits commerces dans l'incapacité d'ouvrir proposent aussi la vente de produits alimentaires en tous genres pour booster les ventes à emporter. On y retrouve tous les mets, plats typiquement mauriciens et autres, pour les papilles. Les restaurants régionaux des villages et de localités travaillent sous les deux modes - livraison et take-away.

En revanche dans certains villages, le relâchement est visible avec des commerces ayant le statut de shops ouverts et d'autres qui vendent au nez et à la barbe des autorités. Par ailleurs, des marchands ambulants de nourriture sillonnent les localités pour vendre des goyaves de chine et autres. La police sévit aussi pour empêcher les attroupements. Les compagnies et enseignes qui font la livraison à domicile vaccinent leurs livreurs pour qu'ils puissent prendre la route. Mais la police limite ces laisser-passer.