Sénégal: Une journée de mise à niveau sur les contenus vérifiés sur la Covid-19, samedi

Dakar — La Maison de la presse abrite samedi les travaux d'une Journée de mise à niveau sur le développement et la diffusion de contenus vérifiés sur la Covid-19, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet "Addressing the Disinfodemic on Covid-19 in conflict-prone environment", financé par l'Union européenne (UE), indique la même source.

Le communiqué précise que ce projet cherche à s'appuyer sur le travail actuel de l'UNESCO dans le monde entier pour lutter contre la désinformation et assurer la diffusion rapide de CoronavirusFacts, afin de lutter contre l'infodémie, liée à la Covid-19.

Il vise à renforcer la résilience des citoyens face à la désinformation liée à la Covid-19 dans les pays sujets aux conflits et ainsi contribuer à la réalisation de l'ODD 16.10, qui vise notamment à assurer l'accès du public à l'information .

Les initiateurs cherchent à encourager les médias à partager de manière professionnelle et efficace des informations vitales et à débusquer la désinformation sur la Covid-19 dans des environnements sujets aux conflits.

Ils cherchent de même à inviter les citoyens à prendre des décisions fondées sur des preuves concernant leur santé et à s'engager dans la prévention de l'infodemie autour de la Covid-19 et de son impact sur la paix et la stabilité.