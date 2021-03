Algérie: La BNA lance la première application de paiement mobile

Alger — La Banque nationale d'Algérie (BNA) a lancé jeudi la première application de paiement mobile sans contact en Algérie, qui se base sur des codes-barres intelligents "QR CODE".

Baptisée "Wimpay-BNA", cette nouvelle solution qui s'adresse aux particuliers, professionnels, et aux commerçants, est utilisable sur smartphones 24h/24h et 7j/7j et n'importe où, y compris depuis l'étranger, pour des transferts en dinar vers un autre utilisateur de l'application.

Elle offre aux clients de la BNA, de nombreuses fonctionnalités telles que les opérations de paiement via des codes-barres intelligents, les virements entre les utilisateurs de cette application, l'envoi d'une demande d'argent à un autre utilisateur, la gestion du budget et la consultation du solde et de l'historique des transactions effectuées.

Il s'agit d'une solution qui "contribuera à l'accélération de l'inclusion financière", a déclaré le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane, lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue, au Centre international de conférences d'Alger.

Selon le ministre, cette application est "en droite ligne" avec la stratégie des pouvoirs publics en matière de "développement des services bancaires électroniques et à distance et la diversification des canaux de distribution".

Le ministre a encouragé, à cette occasion, les banques activant en Algérie à multiplier ce genre d'initiatives et de produits innovants.

M. Ferahta a annoncé également que la BNA préparait le lancement d'autres services "dans les prochains jours", citant la mise en place de la carte "CIB Islamique" ainsi que de la première carte "CIB prépayée", cela en plus du lancement de sept nouvelles agences digitales avant la fin du mois de mars, à Boumerdes, Bouira, Mostaganem, Staoueli, Dar El Beida, Annaba et Kiffan (Tlemcen), pour atteindre les 20 espaces du genre.

La BNA prévoit aussi le lancement de la nouvelle formule d'épargne destinée aux particuliers "Epargne Plus", ainsi qu'un nouveau produit destiné au financement des particuliers dénommé "Ijara Akaria Tamlikia" portant, ainsi, sa gamme de produits de la finance islamique à dix. Ce produit sera mis à la disposition des clients de la banque à l'approche du mois de Ramadhan.