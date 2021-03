Algérie: Fête de la Victoire - Une conférence historique organisée par le Forum de la mémoire de la Sûreté nationale

Alger — Le Forum de la mémoire de la Sûreté nationale a organisé, jeudi à Alger, une conférence historique à l'occasion du 59e anniversaire de la Fête de la victoire, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette conférence abritée par l'Ecole supérieur de Police Ali Tounsi et animée par son directeur, le contrôleur de police Chawki Abdelkrim et le Dr. Benyoucef Tlemceni, président du Conseil scientifique du Centre national sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), vise la préservation et la commémoration de la mémoire nationale", précise le communiqué.

Soulignant que "le 19 mars 1962 constitue le couronnement d'une série de victoires consécutives de la Révolution nationale", le directeur de l'Ecole a affirmé que "c'est l'unité des enfants de l'Algérie et la direction collective adoptée lors de la guerre de libération qui ont contraint l'occupant français à s'asseoir à la table de négociations et a accepter les conditions du peuple algérien, résolument mobilisé autour de sa révolution".

De son côté, M. Tlemceni, a qualifié cette date historique de "fruit d'une lutte, engagée depuis 1830 par le peuple algérien, qui a rejeté toute forme d'occupation française qui visait la destruction de l'homme algérien et son expulsion de ses territoires.

Evoquant la Déclaration du 1er Novembre 1954, le conférencier a appelé "la génération actuelle a suivre l'exemple de la génération de Novembre pour préserver l'unité nationale et sécuriser le front interne de manière a consolider la sécurité nationale et la stabilité du pays".

Le chef de la cellule de communication et de presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire de police Laroum Amar a, pour sa part, souligné que cette conférence s'inscrivait dans le cadre des traditions de célébration des occasions historiques nationales en renforcement du sentiment d'appartenance chez les éléments de la Sûreté nationale, et à ancrer la doctrine nationale puisée de la Glorieuse histoire de notre pays".

"L'organisation de ce genre de manifestations vise à rappeler aux éléments de la Sûreté nationale la fidélité au serment des chouhada et moudjahidine de défendre la sécurité du pays et du citoyen pour contribuer efficacement à la réunion des conditions de stabilité et de développement national, à la lumière des défis actuels".

La conférence s'est déroulée en présence du directeur du Musée national du moudjahid, de moudjahidines retraités du corps de la police, de représentant de la société civile et de scouts et vétérans des scouts musulmans algériens, d'un représentant de l'association des parents d'élèves, de représentants de la famille médiatique, des lieutenants de police stagiaires de l'Ecole supérieure de la police et de cadres de la DGSN.