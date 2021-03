Congo-Kinshasa: Présidentielle 2021 - Les acteurs socioculturels s'imprègnent du projet de société du candidat de la majorité présidentielle

Après la rencontre avec la presse, la porte-parole du candidat président Denis Sassou N'Guesso aux questions sociales et culturelles, Pauline Issongo a fait une communication à l'endroit des acteurs socioculturels, le 18 mars à Brazzaville.

La communication de Pauline Issongo s'inscrivait dans le cadre de la vulgarisation du projet de société du président candidat Denis Sassou N'Guesso, en ce qui concerne les volets social et culturel. Elle a demandé aux acteurs socioculturels de véhiculer le message afin d'intéresser ceux qui n'ont pas pris connaissance de ce projet de société.

« Nous nous battons pour que les indécis adhèrent au projet de société du président candidat Denis Sassou N'Guesso et votent massivement pour lui le 21 mars prochain», a-t-il indiqué.

Quant à la redynamisation de la vie culturelle nationale, Pauline Issongo a dit que le président candidat a mis beaucoup d'accent sur le monde de la culture à travers le volet 7. Pour le président candidat a-t-elle expliqué, il s'agit d'édifier de nouvelles infrastructures dans le domaine de la culture. Il préconise de construire en mode partenariat public-privé un musée national et des musées départementaux aux normes contemporaines avec des grandes capacités d'accueil.

Il entend construire une cité de la mémoire au lieu d'embarquement des esclaves à Loango dans le département du Kouilou et réaménager les sites faisant partie de l'histoire du Congo ; construire dans chaque district et arrondissement une maison de la culture avec des salles appropriées de lecture, d'exposition, d'animation culturelle et des différents spectacles en sollicitant le concours des organisations internationales de la culture et des mécènes.

Aujourd'hui, poursuit-elle, le candidat président veut mettre l'homme et la femme au cœur du développement, de la modernité. C'est pour cela qu'il a revisité la vie culturelle nationale sur la base du projet de société. « Avec le développement des infrastructures de la culture, on pourra résorber le problème d'un bon nombre de jeunes qui chôment. Parce que beaucoup vont apprendre dans les métiers de la culture qui seront instaurés de l'école primaire jusqu'au lycée », a déclaré Pauline Issongo.

Et de poursuivre : « Il ne faut pas se tromper dans la vie. Il y a ceux qui promettent le lait et le miel mais sur quelle base ? Or le président Denis Sassou N'Guesso a une base, une longue expérience. C'est un homme de la constance, de la persévérance, de la cohérence...».

L'artiste musicien Romain Gardon, secrétaire général de l'Union des musiciens congolais , s'est réjoui que le secteur culturel soit pris en compte dans le projet de société du chef de l'Etat sortant. « Nous avons appris que des infrastructures vont être construites, ainsi que des accompagnements dans le développement et la promotion des œuvres culturelles. Tout cela nous réjouit, parce que ce sont des réponses à nos inquiétudes et nos préoccupations. Nous nous réjouissons que sur les sept candidats il y a un qui a pensé au secteur culturel et qui a écouté nos doléances. Le 21 mars ça sera un vote de cœur », a-t-il lancé.