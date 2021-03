Congo-Kinshasa: Nord - Kivu - Des pratiques « frauduleuses et illégales » à la base du dysfonctionnement de la justice

Le dysfonctionnement de la justice est surtout caractérisé par des pratiques « frauduleuses et illégales » organisées par quelques acteurs et opérateurs de la justice. C'est l'une des conclusions ressorties par les participants, à l'issue d'un atelier organisé mercredi 17 et jeudi 18 mars à Goma au Nord-Kivu, par la section d'appui à la justice de la Mission de l'ONU en RDC (MONUSCO).

Sans citer ces pratiques « frauduleuses et illégales », le ministre provincial de la Justice et Droits humains, Robert Lufungula affirme que le problème n'est pas au niveau du manque des textes légaux pouvant garantir la bonne marche de la justice dans les différentes juridictions civiles et militaires, mais plutôt, au niveau des distorsions de l'application des lois congolaises.

Cette activité s'est clôturée par la mise sur pied d'une cellule chargée de suivi des cas de détention préventive.