Guinée: Bravo Cellou Dalein !!!

Monsieur le PRÉSIDENT, votre sens de responsabilité impose votre présidentiabilisation.

Nul doute là-dessus eu égard le comportement peu appréciable de votre concurrent de toujours. Bravo et merci. Merci pour le sens de l'honneur et de la dignité . Merci pour la noblesse que vous réservez à la fonction qui vous sied de plus en plus en République de Guinée. La fonction de PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Chef de l'Etat.

Ces mots ne sont aucunement ceux d'un militant de l'UFDG. Ces mots viennent d'un simple citoyen du pays qui observe et lutte pour le changement démocratique en Guinée. Donc je peux m'exprimer librement ici en tant qu'observateur et admirateur de l'homme face aux différentes situations auxquelles il se confronte tous les jours dans le pays de ces ancêtres. Le pays qu'il a tant servi.

Le monde entier vient d'assister cette semaine à votre interdiction de sortir du territoire sans aucun motif connu de vous et du grand public. Seul le commanditaire et les exécutants en savent quelque chose.

Espace annonceur contactez-nous : Tel: 224 664-328170, contact @aminata.com ou kindy @aminata.com

Nous autres, avons droit à l'ignorance et au mépris du système. De votre place assise dans l'avion , on vous apprend que vous êtes le problème qui empêche le décollage. Vous devez descendre. Vous l'avez fait sans même avoir donné l'occasion aux flics de s'approcher de vous. Je ne doute pas que vous êtes bien averti de leur sentiment à votre endroit. Un réflexe serein et sécuritaire vous a guidé dans le bon sens. Le contraire aurait été enfantin.

Face aux caprices que vous impose le régime, vous continuez d'opposer une hauteur de vue qui suscite parfois polémique et/admiration. Selon l'angle d'observation dans lequel on se situe.

Je voudrais ici rappeler que le seul fait d'avoir fait le cabris à l'université devant les étudiants de Conakry, Alpha Condé s'était ainsi attiré toutes les critiques les plus acerbes. Imaginons maintenant une seconde Cellou Dalein se battre comme un jeune révolté dans un avion. Quelle image le monde retiendrait-il de lui ? Se battre dans un avion revient à un sans-papiers désœuvré en voie d'être rapatrié. Est-il aussi dans le besoin vital de sortir du territoire ? La réponse est NON. Mais son droit est bafoué incontestablement. Sa liberté confisquée par le dépositaire de la puissance publique.

Cette confiscation de liberté est presque synonyme de prison pour un homme qui ne souffre d'aucune plainte , d'aucune convocation et par conséquent d'aucune sentence ou décision juridique l'empêchant de se mouvoir, d'aller et venir.

Au contraire, il paie le prix de l'amitié trop poussée de celui qui est encore à la tête du pays.

Ce qui est beau dans tout ça , c'est que rien ne fait dévier Dalein de son chemin d'homme responsable. Il ne tombe ni dans l'énervement, ni dans les invectives. Il ne pique aucune colère . Il suit son chemin. Il demeure inébranlable.

Le comportement de Cellou Dalein force l'admiration. Il faut se l'avouer. Et ce, que l'on soit son militant , son sympathisant ou pas.

Et ce ne sont pas les leçons de bravoure ou de courage herculéen que voudraient lui donner certains puissants ( comme Élie Kamano qui fut baffé par la femme de JMT puis jeté au gnouf dans son propre village de Gueckedou ) qui devraient constituer une préoccupation.

Pour terminer, j'oriente mes pensées vers Chérif Bah, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé, Ousmane Gaoual, Souleymane Condé, Ismael Condé, Étienne Soropogui, Foniké Manguè et tous ces anonymes ou inconnus du grand public qui subissent la force de l'injustice , la brutalité de la machine de répression en place. Je leur demande de tenir bon dans la dignité et l'honneur car la vérité finira toujours pas triompher.

Citoyen Guinéen pour une alternance en Guinée

--

Barry Boubacar 1

Sémio-stratège en Entreprise