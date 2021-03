Sénégal: Amadou Makhtar Mbow à la jeunesse africaine - « Ne désespérez pas ! »

Homme politique sénégalais et ancien ministre de l'Education et de la Culture, Amadou Makhtar Mbow s'est adressé à la jeunesse. À l'occasion de la célébration de son centenaire, ce 20 mars 2021, il a lancé un message d'espoir à tous ces jeunes africains qui seraient tentés de quitter le continent pour rejoindre l'«Eldorado». Dans une vidéo de 4 minutes, l'ancien Directeur de l'Unesco encourage ces derniers à « ne pas désespérer » et à s'abreuver à la source du savoir pour un avenir meilleur.

« J'exhorte la jeunesse africaine à ne pas déserter l'Afrique, à demeurer en Afrique, à essayer d'œuvrer pour la paix en Afrique même, dans chacun des Etats et pour le progrès. Mais pour le proférer, il faut accepter maintenant de consentir des sacrifices », a d'emblée déclaré Amadou Makhtar Mbow. Pour lui, « la jeunesse ne doit pas désespérer, elle ne doit pas non plus croire que quelque chose lui est interdit. Mais, on ne peut pas accéder à une chose supérieure, si on n'a pas le savoir nécessaire et le savoir l'acquiert en apprenant ».

Il rappelle, dans son message, de consacrer une bonne partie de sa vie à la lecture, étant jeune élève, dans la capitale du Ndiambour. « Mon père avait la chance d'être presque le dépositaire de tous les écrits politiques au Sénégal. Il n'y avait pas de bibliothèque à Louga et c'est lui qui était chargé de distribuer ça aux populations. Donc je vous dis : 'lisez, apprenez, rien ne vous est interdit'. Vous pouvez accéder aux fonctions les plus élevées si vous acceptez de consentir les sacrifices nécessaires », a insisté l'ancien haut-fonctionnaire de l'Organisation des nations unies (Onu).

« Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre, mais j'appelle tous les Africains à travailler ensemble, pour l'intérêt des peuples africains et pour l'intérêt des peuples du monde », a notamment lancé l'intellectuel multidimensionnel, dont le Sénégal et le monde entier célèbrent le centenaire, samedi 20 mars.

Amadou Makhtar Mbow a, toutefois, interpellé les hommes politiques les invitant à privilégier les intérêts des populations dans leurs activités quotidiennes. « Je souhaiterais que les hommes politiques ne mettent pas en avant seulement les ambitions personnelles, mais qu'ils mettent en avant les intérêts de leurs peuples, et qu'ils les écoutent », a-t-il plaidé.