Algérie: GP de Tunis de para-athlétisme (1e j) - 10 médailles dont 6 or pour l'Algérie

Tunis — La première journée du Grand-Prix de Tunis de para-athlétisme, qualificatif aux Jeux paralympiques de Tokyo, a été riche en médailles pour l'Algérie, qui en a récolté un total de dix (6 or, 2 argent et 2 bronze), jeudi lors de la première journée.

Avec quatorze athlètes engagés lors du coup d'envoi du Grand-Prix, l'Algérie a pu tirer son épingle du jeu, avec des consécrations de plusieurs couleurs. Mounia Gasmi a montré le chemin à ses compatriotes, en remportant l'or du poids (F32), avec un jet comptabilisé à 5,97m, dominant le concours devant l'Emiratie Alktebi Noura (5,72m) et la championne paralympique tunisienne Maroua Ibrahmi (5,69m).

Achoura Boukoufa (F46) a, quant à elle, dominé le lancer du javelot avec 32,68m, devant l'Equatorienne Seneida Rodriguez (17,72m). Néanmoins, l'Algérienne reste encore loin des minima pour les Jeux paralympiques de Tokyo qui est de plus de 36 mètres.

Pour sa part, Mohamed Nadjib Amchi (poids/F32) n'a pas fait dans le détail, s'adjugeant le titre avec 9,46m, loin devant le Grec Zisidis Dimitros (8,87m) et le Tunisien Feidi Abdennacer (8,51m).

Trois autres médailles algériennes en vermeil ont été réalisées aux épreuves de course par Sid Ali Bouzourine, vainqueur du 400m (T36) en 58.03, devant le Colombien Marque Moreno (58.63) et l'Irakien Challoob Abdulsatar (1:00.25), ainsi que par Sofiane Hamdi au 400m (T37) en devançant en 55.21 le Saoudien Ali Alnakhli (57.81) et le Kényan Karanja Joseph (59.36).

De son côté, Abdelkrim Krai a remporté la course du 800m (T38), dans une journée marquée aussi par quatre autres médailles, deux en argent et autant en bronze.

Le lanceur Bachir Mourad a pris la seconde position au poids (F55/56), avec une table de cotation à 902 points, après un jet à 11,02m, derrière l'Azéri Musayev Olokhan (953 pts pour 11,57m) et devant le Camerounais Christian Gobe (782 pts, 10,00m). Pour sa part, Asmahane Boudjadar (F33) a remporté l'argent au poids (F33/34) avec un total à 916 pts pour un jet à 6,18m, derrière la Marocaine Amoudi Saida (933 pts, 8,05m).

Après la 1ère journée, l'Algérie prend provisoirement la première position au tableau des médailles, suivie de la Tunisie (5 or, 4 argent et 4 bronze) et de la Colombie (4 or et 4 argent).

Programme des Algériens lors de la 2e journée (vendredi):

Club (F31/32/51): Nadjet Boucharef, Kaouther Zerari et Mounia Gasmi

5000 mètres (T13/46): Baka Abdellatif et Nouioua Samir

Javelot (T13): Bakhta Benallou

Poids (F55/56): Safia Djelal.