Ile Maurice: Covid-19 - Le village de Canot décrété zone rouge

communiqué de presse

Le village de Canot, dans l'Ouest, est désormais décrété zone rouge, au même titre que les circonscriptions 15, 16 et 17, dans les hautes Plaines-Wilhems. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et du Bien être, Dr. Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 cet après-midi au Bâtiment du Trésor, à Port-Louis.

Suite à l'augmentation du nombre de cas positifs de COVID-19 dans le village de Canot, désormais de 22, le Comité de haut niveau, présidé par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a pris la décision de décréter Canot comme zone rouge avec effet immédiat.

Le DCP de la Mauritius Police Force, M. Krishna Jhugroo, ainsi que Dr Catherine Gaud étaient présents à la conférence de presse.

Dr Jagutpal a indiqué que le nombre de cas positifs au COVID-19 s'élève désormais à 181, avec neuf cas locaux détectés au cours des dernières 24 heures. Il a déclaré que Canot est maintenant la troisième région avec le plus grand nombre de patients positifs au COVID-19 après Forest Side avec 41 cas positifs et Curepipe avec 34 cas positifs.

Le ministre a précisé que ces neuf nouveaux cas ont été détectés par le Random Testing dans le village de Canot, suite à la détection d'un cas positif dans ce village. Les analyses ont été envoyées au laboratoire de l'hôpital Victoria et sur les 736 tests PCR effectués aujourd'hui, neuf se sont avérés positifs. L'exercice de Random Testing est toujours en cours et sera également étendu aux villages à proximité, a-t-il ajouté. Il a souligné que 678 tests par Contact Tracing et 302 tests par Random Testing ont été effectuées au cours des dernières 24 heures.

Pour sa part, le DCP Jhugroo a indiqué que des barrages routiers seront placés autour de la zone de Canot. Le haut gradé a expliqué que cette décision concerne quelques 1 500 habitants pour l'instant. Seules les personnes travaillant dans les services essentiels et confrontées à des cas d'urgence seront autorisées à entrer et à sortir du village et les commerces de viande et de poisson aussi bien que les quincailleries seront fermés, a-t-il ajouté.

Le commissaire adjoint a souligné que des permissions spéciales sont accordées aux personnes ayant des urgences à l'extérieur ou à l'intérieur des zones rouges, tels que des funérailles ou des urgences médicales.

En outre, il a également réitéré que les pêcheurs et les planteurs n'ont pas besoin de suivre l'ordre alphabétique ni d'avoir des Work Access Permits pour circuler s'ils ont leur carte d'enregistrement avec eux.

Dr Gaud a donné de plus amples détails techniques concernant le vaccin COVAXIN, alors qu'une cargaison de 200 000 doses acquises en provenance d'Inde par le ministère de la Santé et du Bien-être est arrivée à Maurice aujourd'hui. A noter que 9 901 personnes ont été vaccinées aujourd'hui et, à ce jour, quelques 91 284 personnes ont été vaccinées à travers l'île.