Cote d'Ivoire: BURIDA - Les artistes passent à la caisse

Après l'effort, la récompense. Cette assertion va prendre tout son sens très bientôt chez les artistes. C'est ce qui ressort d'une note de la Direction générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Il est, en effet, "porté à la connaissance des titulaires de droits d'auteur qu'une répartition s'ouvre le jeudi 18 mars 2021 à 08h30 et que la liste des bénéficiaires sera disponible sur le site internet du Burida.

Ces répartitions concernent les droits de répartition mécanique (DRM) octobre, novembre et décembre 2020 ; les droits relatifs au Call Ringback Tones (CRBT) ; Les droits relatifs aux séances occasionnelles (SO) Octobre, Novembre et Décembre 2020. Les droits en attente des classes dont les oeuvres remplissent les critères de répartition (séances occasionnelles, droits de reproduction mécanique, droits relatifs au Call Ringback Tones, droits généraux, radio et télé)".

La note précise que "les paiements des droits aux bénéficiaires seront exclusivement faits par virement bancaire ou par mobile money". Une bouffée d'oxygène pour les artistes qui pourront, pour ceux qui sont concernés par cette répartition, profiter du fruit de leurs efforts. Faisant partie des secteurs d'activité les plus touchés par la crise sanitaire due au coronavirus, les acteurs du monde des arts et de la Culture ont connu une année 2020 assez pénible. La fin d'année a été plus reluisante. Ils en profiteront.