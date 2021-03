Cote d'Ivoire: Cancer du sein et du col de l'utérus - La JCI Abidjan-ivoire sensibilise les filles et femmes de Bingerville

Les populations féminines de Bingerville ont pris d'assaut l'hôpital général de Bingerville pour se faire dépister.

La lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus constitue un défi majeur pour la Jeune chambre internationale Abidjan-ivoire (Jci Abidjan-ivoire). Elle veut contribuer à trouver des solutions au fléau et réduire le risque de mortalité chez les femmes, en particulier les jeunes filles.

À cet effet, elle a organisé une campagne de sensibilisation de dépistage gratuit à Bingerville. Ouverte le vendredi 19 mars, elle prend fin ce samedi 20 mars 2021.

L'objectif de cette campagne, selon Victorien Krou, président de la Jci Abidjan-ivoire, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Le but est de réduire le cancer du sein et du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. En particulier à Bingerville. Elle vise également à briser le tabou et la méfiance, tout en renforçant le tissu familial.

Procédant à l'ouverture officielle ce vendredi 19 mars 2021, à l'hôpital général de Bingerville, M. Assanvo N'guetta Honoré, président de la Fondation Hank of africa (boa), par ailleurs parrain de la cérémonie, a indiqué que la sensibilisation constitue une stratégie très efficace pour mettre fin à cette pathologie.

Il a saisi l'occasion pour dévoiler ses propriétés en termes d'accompagnement des structures sanitaires. « Notre objectif à long terme est d'équiper certains centres de santé et de structures spécialisées en matériel pour réduire le coût de dépistage et du traitement », a-t-il dévoilé.

Mme Sanogo Mariam, 5e adjoint au maire de Bingerville, s'est félicitée de cette initiative. « La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus nous paraît salutaire. Nous ne pouvons que soutenir et encourager de telles actions », s'est-elle réjouie. Avant d'exhorter les jeunes filles et les mères à prendre une part active à cette activité.

Il faut signaler que la Jci existe depuis 2016. Elle est à sa 5e édition dans le cadre de la campagne de dépistage. Elle a également dépisté plus de 3000 personnes soit environ 1000 personnes chaque année.