Algérie: Tebboune - Aller de l'avant, résolument, dans la lutte contre la corruption

Tlemcen — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, vendredi, les Algériens à aller de l'avant, résolument et fermement, dans la lutte contre la corruption et à mettre à nu les intentions et les manœuvres des corrompus et leurs résidus, à l'affût de la moindre occasion pour semer le discrédit et les doutes et attiser les discordes".

"Nous sommes, aujourd'hui, appelés avec la participation de tous, classe politique, société civile, organisations, syndicats et élites, à opérer une rupture radicale avec les pratiques de la honte", a déclaré le Président Tebboune dans un message lu en son nom par le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebika, à Tlemcen à l'occasion du 59e anniversaire de la Fête de la Victoire.

Se disant "profondément convaincu que le peuple algérien, notamment nos jeunes qui ont insufflé, par leur conscience, l'espoir d'une Algérie nouvelle lors du Hirak béni, se mobilisera pour l'édification de l'Etat de droit et des institutions", le Président de la République a souligné que cet Etat "se construit par la volonté du peuple, à travers le choix libre et démocratique et la concurrence loyale des idées et programmes lors du rendez-vous du 12 juin prochain, auquel toutes les garanties de transparence et de régularité ont été assurées".

Il a rappelé, à ce propos, "les décisions prises dans le cadre de la réunion des conditions nécessaires au changement escompté par notre vaillant peuple, notamment les jeunes", appelant ces derniers "à adhérer au processus d'édification de nouvelles institutions, fiables et crédibles".

Evoquant le 59e anniversaire de la Fête de la Victoire, il a affirmé que c'est l'occasion de célébrer un évènement historique dans l'héroïque parcours de la Nation, "lorsque le peuple algérien a couronné sa Glorieuse guerre de libération nationale par une éclatante victoire qui a scellé son affranchissement du joug colonial au prix de lourds sacrifices".

Il a affirmé, dans ce sillage, que "les blessures et stigmates des crimes perpétrés par le colonisateur contre le peuple algérien démuni demeurent témoins de l'ampleur de la destruction et des massacres".

Soulignant l'importance de la préservation de la Mémoire nationale, le Chef de l'Etat a insisté sur "la responsabilité de l'Etat dans la prise en charge de ce dossier, avec tout le sérieux et l'assiduité qui s'imposent".

Il a évoqué également "les moments solennels et fortement symboliques, vécus le 5 juillet dernier, lors de la ré-inhumation des ossements de Héros de la Résistance populaire sur leur terre et parmi leurs proches et frères Chouhada et Moudjahidine", assurant que "l'effort se poursuit pour mettre toute la lumière sur le sort des disparus durant notre Guerre de libération et pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires".

Affirmant que ces évènements et faits "ne s'effacent pas de l'histoire des nations par prescription", le Président Tebboune a soutenu que "la probité c'est de faire prévaloir la sincère volonté sur les considérations de pression".

Le chef de l'Etat a conclu en louant "la fierté nationaliste du peuple algérien, qui renforce son unité et consacre profondément en lui la volonté de relever les défis et de surmonter les difficultés", mettant l'accent, dans ce sens, sur la solidarité et la mobilisation dont il a fait montre, tout au long des mois derniers, face à la pandémie Covid-19, "un facteur déterminant dans l'enrayement de ce virus et l'atténuation de ses effets".