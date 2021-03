Madagascar: Conseil de gouvernement - Adoption du décret sur l'OJM

Trois textes réglementaires ont été adoptés lors du Conseil de gouvernement qui s'est tenu mercredi dernier au Palais de Mahazoarivo. Il s'agit respectivement du décret portant transfert de crédits inscrits au budget d'exécution 2021 de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH) au profit du ministère de l'Economie et des Finances ; du décret portant dissolution d'un Etablissement Public National dénommé « Centre d'Aide Médicale d'Urgence de Madagascar (CAMUM) » ; et du décret portant organisation, attributions et fonctionnement de l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM).

29 mars 1947. L'ordre du jour comprenait également trois communications relatives à la mise en place de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques et Catastrophes (PNRRC) ; aux détails des programmes de commémoration du 74ème anniversaire du 29 mars 1947 dans les trois sites (Antananarivo, Moramanga et Manakara) ; à la création du Comité de Pilotage conjoint du Plan de Coopération entre Madagascar et les Nations Unies.