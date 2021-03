Afrique: CAN - Beach soccer - Madagascar - Seychelles au menu !

Les Barea beach-soccer vont se déplacer aux Seychelles dans le cadre des éliminatoires au sein de cette discipline. Le rendez-vous est pris pour le 27 mars prochain tandis que le retour aurait lieu le 9 avril probablement à Mahajanga.

Le conditionnel est de mise car Madagascar et les Seychelles ont demandé un report à la CAF en raison du Covid-19. La réponse sera d'ailleurs connue à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la CAF mais on ne pense pas que cette dernière va persister à programmer ces rencontres en pleine pandémie.

Auquel cas, c'est la partie malgache qui gagnerait au change dans la mesure où la préparation des Barea laissait encore à désirer avec cette défaite devant une sélection majungaise.

Certes, le coach Solofo Ramarolahy pouvait invoquer l'absence du gardien Jhorealy qui est à la Réunion mais dans la situation actuelle rien ne dit que ce dernier pourrait aussi être libéré par son club de football classique car l'île est aussi confinée après des nouveaux cas dont des variants sud-africains.

Cependant et même avec Jhorealy, le jeu des Barea manque encore de consistance car pour tout dire, il manquait l'essentiel c'est à dire une détection à plus grande échelle et surtout la multiplication des matches de préparation. Et là aussi, les impératifs liés à la protection contre la Covid-19, entrent en ligne de compte tant et si bien qu'un report ferait le plus grand bien à tout le monde.