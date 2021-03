Cote d'Ivoire: Veillée de prière - Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie

La veillée religieuse s'est déroulée le jeudi 18 mars, au stade Losseni Soumahoro de Séguéla, en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.

Lecture coranique, prière, adoration et recueillement ont meublé cette cérémonie. Qui avait pour objectif de prier d'une part pour le Président de la République, Alassane Ouattara et son épouse afin que Dieu leur donne le courage et la force de supporter le décès de leur fils, et d'autre part, de prier pour le repos éternel du Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, par ailleurs député de Séguéla et maire de la commune d'Abobo.

Tour à tour, les imams qui sont intervenus, ont invité les populations du Worodougou en particulier et la Côte d'Ivoire en général, à demeurer dans la prière et le recueillement afin que l'illustre disparu intègre le royaume céleste.

Pour eux, certes la disparition de Hamed Bakayoko crée un vide, mais cela relève de la volonté de Dieu. Ils ont par ailleurs demandé à tous de prier pour l'épouse et les enfants du défunt Premier ministre.

L'imam Cheick Malick konaté a invité les uns et les autres à s'approprier la religion et surtout à s'investir davantage dans la prière. « Nous devons continuer à prier pour le repos de l'âme de notre frère et ami, le Premier ministre Hamed Bakayoko qui a été un modèle pour la jeunesse ivoirienne, un homme généreux, disponible et travailleur », a-t-il déclaré.