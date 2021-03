Madagascar: En attendant les mesures qui seront annoncées, ce soir

L'horizon est donc en train de s'éclaircir. Nous sommes tous dans le même bateau et les efforts à faire pour endiguer l'épidémie de Covid-19 doivent être accomplis ensemble.Ce qui est méritoire, c'est que la prise de conscience de la population existe.

Les citoyens, du moins ceux qui sont en ville, sont prêts à assumer leurs responsabilités et à suivre toutes les consignes des autorités sanitaires. C'est vers les localités en dehors des grandes agglomérations qu'il faut porter une attention particulière car on y reste peu concerné par le respect des gestes barrières et le port du masque.

Le danger que représente l'épidémie de Covid-19 est connu d'une grande partie des Malgaches. Ces derniers en sont conscients puisque les chiffres communiqués par la télévision nationale les en avertissent. Ce sont des mesures strictes qui vont être prises tantôt. Cependant on ne sait pas pour le moment jusqu'où les autorités vont aller.

On est sûr que les décisions classiques seront prises: obligation de porter le masque et respect impératif de la distanciation sociale. Cela sera accompagné de sanctions pour les récalcitrants. Les travaux d'intérêt général seront renforcés. Les contrôles dans les transports publics vont reprendre. Il y aura bien sûr la désinfection systématique des véhicules.

La vérification de l'identité des passagers dans les gares routières et leur traçage après leur arrivée à destination seront systématiques.. On a parlé en conseil des ministres de l'interdiction de rassemblement de plus de 200 personnes. On a mentionné aussi la fermeture des marchés.

On n'a pas encore parlé de confinement, mais on entend déjà certains syndicats hausser le ton car ils ne veulent pas que les travailleurs revivent les mêmes épreuves que l'année dernière. Les autorités doivent maintenant soupeser leurs décisions et trouver la solution idoine pour ne pas trop léser une population qui est déjà empêtrée dans les difficultés. La mobilisation doit cependant se faire. Tous les Malgaches seront donc suspendus aux lèvres du président, ce soir.