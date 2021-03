Madagascar: Covid-19 - Vaccin ou confinement ?

Quelles seront les mesures annoncées par le président de la République pour juguler la propagation de la Covid-19 ce soir? L'opinion est divisée entre le vaccin et le confinement.

Le confinement sera-t-il de retour ? La question taraude les esprits quelques heures avant l'intervention télévisée du président de la République Andry Rajoelina.

Vu l'ampleur prise depuis deux semaines par l'épidémie de coronavirus, l'éventualité d'un retour au confinement est sur toutes les lèvres. On compte en moyenne une centaine de nouveaux cas par jour dont une forte proportion des cas graves et un important nombre de décès.

Le confinement est redouté par la majorité de la population et le milieu économique. Sept mois de confinement a mis à genoux l'économie, a causé des milliers de perte d'emplois, a détruit des commerces... Les conséquences sont incommensurables. On ne veut plus en entendre parler. « On vit désormais avec le corona comme on vit avec la grippe. Chacun doit se protéger et qu'on laisse les gens travailler », fulmine un opérateur économique membre de la Chambre de commerce et de l'artisanat d'Antananarivo.

Entre la santé et l'économie, il a toujours été difficile de trancher depuis le début de l'épidémie.

C'est plus que jamais compliqué aujourd'hui mais il faut bien prendre une décision et elle fera toujours des mécontents. « Les gens prennent le confinement comme une sanction alors que c'est pour les protéger. Un chef d'État responsable doit déclarer le confinement si la situation l'exige. Seuls les pays disciplinés comme l'Allemagne et la Suisse ont pu limiter la propagation du coronavirus », recommande l'ancien président Ratsiraka sur le plateau de Tv plus hier. Son avis sera-t-il suivi par Andry Rajoelina ? Logiquement avec la vitesse actuelle de la propagation et le nombre quotidien de nouveaux cas, le confinement est incontournable. Le premier confinement a été déclaré il y a un an jour pour jour alors qu'il n'y avait que trois cas constatés. Mais la situation a changé depuis et l'expérience a montré que le confinement a aggravé la pauvreté selon la Banque mondiale.

Tendance mondiale

Outre un éventuel retour au confinement, les limitations des déplacements de la population, l'isolement des zones infestées, le dépistage systématique sont des mesures susceptibles d'être annoncées par le président de la République.

Le recours au vaccin est également une probabilité bien réelle. Si au début, le président de la République a été nettement réticent quant au recours au vaccin, il semble avoir mis de l'eau dans son vin. À preuve , sa lettre envoyée le 16 mars demandant l'avis de l'Académie de médecine concernant la meilleure riposte à la pandémie. Histoire de partager la responsabilité d'une décision compliquée qui n'est pas sans risque comme en témoigne le retour en arrière de plusieurs pays européens après des effets indésirables d'un vaccin.

Pour le moment on n'a pas eu écho de la réponse de l'Academie de médecine qui a certainement réservé la primeur au chef de l'État. Mais il y a de fortes probabilités qu'elle s'aligne sur la tendance mondiale. En tout cas, l'opinion aura été préparée à cette possibilité.

Il y a également la pression nationale et internationale sur le recours au vaccin. Les anciens présidents Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana, pour une fois sur la même longueur d'onde, ont réclamé le recours au vaccin et le droit des citoyens de se faire vacciner ou pas. L'OMS quant à elle a recommandé depuis longtemps le recours au vaccin d'autant que Madagascar fait partie des pays bénéficiaires de l'Alliance Covax à titre gratuit. Et pour les déplacements internationaux, une carte de vaccination contre la Covid-19 ferait désormais partie des documents de voyage indispensables au même titre que le passeport.