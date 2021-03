Ile Maurice: Parlement - la question du député Aadil Ameer Meea sur la mort de Kistnen rejetée

Ça commence ! Avant même la rentrée parlementaire, prévue pour mle mardi 23 mars, les polémiques font surface. Le député du MMM, Aadil Ameer Meea a reçu une lettre envoyée par le Speaker de l'assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, et il a été informé que sa question ayant trait à la mort de Soopramanien Kistnen a été rejetée. La raison évoquée est, sans surprise, qu'une enquête est en cours.

La question, addressée au Premier ministre, était «Whether, in regard to the death of Mr. Soopramanien Kistnen, on or about 18 October 2020, he will, for the benefit of the House, obtain from the Commissioner of Police, information as to where matters stand as to the inquiry initiated thereinto?». Pour justifier le rejet, Sooroojdev Phokeer s'est basé sur les sections 27 et 22 (1) (f) du Standing order de l'Assemblée nationale.

La première section évoquée stipule que le Président de l'Assemblée nationale peut rejeter une question si, à son opinion elle porte préjudice au bon déroulement du parlement. Et c'est en interprétant la section 22 (1) (f) que Sooroojdev Phokeer a jugé que la question n'est pas appropriée pour le déroulement de l'Assemblée nationale. Cette partie du Standing order déclare qu'une question ne doit pas fait état d'une décision de la cour ou porter préjudice à une affaire en cour dont le jugement est attendu.

Le député du MMM affirme sa question n'a rien avoir avec l'affaire en cour. «J'ai juste demandé au Premier ministre de chercher des renseignements auprès du commissaire de police concernant la progression de l'enquête sur la mort d'un proche du pouvoir qui est décédé d'une façon louche et triste. Je ne fais pas référence aux contrats qu'il avait eus avec différents ministères. L'utilisation du Standing order pour rejeter ma question ne tient pas la route. Elle ne concerne pas les affaires en cour», affirme Aadil Ameer Meea.