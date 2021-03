Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Denis Sassou N'Guesso assuré de rempiler pour un nouveau mandat

Confiant des soutiens multiformes reçus des différentes couches de la société des douze départements du pays, le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a, au cours du meeting populaire de clôture de campagne le 19 mars, au boulevard Alfred-Raoul, appelé à une élection apaisée.

« Au regard de la grande mobilisation observée à Brazzaville et dans tous les départements, il n'y a pas de doute, à partir du 21 mars prochain, nous allons poursuivre la marche vers le développement. Pour s'assurer de notre victoire, il faut attendre les résultats qui seront publiés par la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) », a déclaré le candidat Denis Sassou N'Guesso.

Déclinant les grandes lignes de son projet de société « Ensemble, poursuivons la marche », le président candidat a mis un accent sur la formation des jeunes, la création d'emplois et la relance de l'économie à travers l'agriculture. Selon lui, malgré les difficultés rencontrées au cours du mandat passé, le gouvernement n'a pas croisé les bras. Il a, en effet, construit des infrastructures de base dans plusieurs domaines. Des efforts qui se poursuivront, a-t-il dit, au cours du prochain mandat.

S'agissant de l'emploi des jeunes, il a rappelé que le gouvernement a lancé dans un contexte difficile un Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites entreprises. Un fonds qui est mis à la disposition des jeunes. Denis Sassou N'Guesso a aussi cité la création du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, des Centres d'éducation, de formation et d'apprentissage ; l'Agence congolaise pour l'emploi.

« Cette politique en faveur de la jeunesse va se poursuivre avec force et vigueur au cours du mandat prochain. Dans ce contexte, nous avons décidé qu'ensemble, nous allons poursuivre la marche vers le développement dans la paix, toujours la paix. Le président en faisant acte de candidature a décidé de mettre sa modeste expérience au service de son pays et de la jeunesse », a-t-il dit.

Denis Sassou N'Guesso a invité les jeunes brazzavillois à s'engager dans le projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) visant l'assainissement des zones d'accès difficiles et le pavage des voiries. D'après lui, ce projet à forte intensité de main d'œuvre pour la jeunesse va prendre de l'importance pendant les cinq ans à venir.

Le candidat de la majorité présidentielle a également souligné la nécessité de mettre résolument un terme aux antivaleurs, notamment la corruption, le vol, la paresse, l'indiscipline, l'absentéisme. Son projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » prévoit aussi la mécanisation de l'agriculture. Les Congolais doivent produire local afin d'éviter d'importer des produits alimentaires car, dit-il, « un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Et nous voulons être fiers et libres ». Denis Sassou N'Guesso a annoncé la mise en place d'une unité de montage de tracteurs à Maloukou et le développement du tourisme à l'Ile Mbamou.

Renforcer le socle de l'unité nationale

Il a, par ailleurs, annoncé la mise en service lors du prochain mandat, de seize unités de production de la zone économique de Brazzaville (Maloukou) et la concrétisation du projet pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, de même la modernisation de l'université Marien-Ngouabi et la poursuite des travaux de construction de celle de Kintelé.

Notons que la prise de parole du président candidat a été précédée par des interventions des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap ainsi que celle du porte-parole des partis de la majorité présidentielle, Claude Alphonse N'Silou, qui ont tous rassuré Denis Sassou N'Guesso de sa réélection dès le 1er tour. Intervenant pour le compte des personnes vivant avec handicap (PVH), Joëlle Akouélé a rappelé les raisons de leur choix sur le candidat de la majorité présidentielle. « Il nous faut rendre l'accesseur au chef de l'Etat en allant massivement le voter le 21 mars. Il a su redorer le blason terni des PVH car, grâce à lui, nombreux d'entre nous ont retrouvé la dignité au sein de leurs familles respectives », a-t-elle signifié.

De son côté, Claude Alphonse N'Silou, a fait savoir que la majorité présidentielle dont Denis Sassou N'Guesso incarne est le socle de l'unité nationale. « Ceux qui l'ignorent ou qui s'en éloignent ne peuvent pas gagner. Les mans leur tournent le dos, ils ne peuvent pas gagner parce que vous y êtes restés fidèles. Il faut continuer à la renforcer cette réalité et la transmettre à nos enfants. Avec ce socle, nous allons surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur notre chemin », a-t-il déclaré.