Sénégal: Prix du ciment - Une hausse de 3000 à 5000 FCfa sur la tonne constatée à Dakar

En banlieue, le prix de la tonne de ciment varie actuellement entre 68 000 et 70 000 FCfa, soit une hausse de 3000 à 5000 FCfa. Un renchérissement provoqué, d'après les distributeurs, par l'augmentation du prix usine.

Face à un plombier en tunique bleue, un quincailler enregistre une commande d'appareils sanitaires. Debout derrière le comptoir, stylo à la main, il rapporte quelques chiffres sur une facture avec l'aide d'une calculette. La pièce d'à côté est quant à elle réservée aux stocks de ciment. Plus d'une cinquantaine de sacs y sont empilés.

L'homme en blouson vert, préférant garder l'anonymat, confirme que le prix de ce produit a connu une hausse sur le marché. Le sac est actuellement vendu à 3500 FCfa au lieu de 3250 FCfa et la tonne à 68 000 FCfa, soit une hausse de 3000 FCfa. Il justifie cette nouvelle tarification par une hausse du prix usine. « On ne peut pas acheter la tonne à 60 000 ou 63 000 et la revendre à 65 000 FCfa », se défend-il. Au marché de Thiaroye Gare, l'ambiance est au rendez-vous.

Après leurs courses, des dames sollicitent les dockers ; les vendeurs de sachets se faufilent entre les véhicules... C'est dans cet environnement dominé par la vente de légumes qu'Ibra Sarré a ouvert sa quincaillerie à quelques mètres du pont. Pots de peinture, lampes décoratives et autres objets légers sont exposés dans son magasin.

Une pièce contiguë fait office de dépôt pour son stock de ciment. Lui aussi confirme une hausse du prix de la tonne qui est passé de 65 000 à 70 000 francs, le transport y compris. « Nous ne sommes pas responsables de cette hausse. Quand le prix usine augmente, nous sommes obligés de nous réajuster », informe M. Sarré.

Diadji Faye, un autre vendeur âgé d'une soixantaine d'années, estime que cette hausse du ciment est consécutive à un faible approvisionnement du marché. « J'ai épuisé mon stock. Mes camarades qui ont reçu des camions, hier soir, vendent la tonne entre 68 000 et 70 000 FCfa. À mon avis, ils s'alignent au prix usine. Et c'est normal », explique-t-il.

Les consommateurs dans le flou

Non loin d'une quincaillerie à Guinaw rails Nord, Assane Gaye s'active dans la vente de briques au détail. Assis sous une tente, il déplore la récurrence de la hausse du prix du ciment qui a un impact sur son activité. « C'est injuste », regrette-t-il, sirotant son café. Il ne cesse d'interroger son fournisseur sur les raisons de la hausse. « La plupart des revendeurs imputent la responsabilité à une augmentation du prix usine. Je n'y crois pas trop. Certains font preuve d'une extrême malhonnêteté », ajoute-t-il.

Assis à côté d'un kiosque de transfert d'argent, Amadou Fall n'hésite pas à accuser les vendeurs de faire de la rétention de stock afin de spéculer sur le prix. « J'entends parler d'une hausse de 3000 à 5000 FCfa sur la tonne. C'est anormal, l'État doit réagir et protéger les consommateurs », dit-il d'un ton énergique.

Maçon, Massamba Sylla, assisté par deux ouvriers, crépit le mur d'une chambre au rez-de-chaussée d'une maison sise au quartier Lansar. Le quadragénaire ne comprend pas cette hausse du prix du ciment malgré les explications redondantes de son fournisseur. « Depuis une semaine, nous avons constaté une hausse du sac et de la tonne de ciment. Ils ont l'habitude d'augmenter les prix à leur guise. C'est à l'État de prendre les dispositions nécessaires », appuie M. Sylla.

Dans un communiqué publié le 18 mars, le Ministère du Commerce et des Pme a imputé les difficultés d'approvisionnement du marché en ciment aux récents événements qui ont entrainé une immobilisation de l'essentiel des camions. La tutelle rappelle toutefois que toute violation des règles sur le prix et la distribution sera sanctionnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.