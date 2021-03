Congo-Brazzaville: Diables rouges - Barthélémy Ngatsono commente l'absence de certains joueurs convoqués

Le sélectionneur des Diables rouges par intérim a commenté le 19 mars au cours d'une conférence de presse, la circulaire de la Fédération internationale de football association, interdisant des joueurs africains de rejoindre leur sélection. Barthelemy Ngatsono estime que c'est un manque de respect pour le football africain.

Selon lui, la Fifa doit regarder ce problème de façon plus sérieuse pour donner un peu plus de crédit à la Confédération africaine de football (CAF). Cette circulaire a également frappé les Diables rouges qui joueront le 26 mars un match décisif contre le Sénégal sans plusieurs joueurs clés. Brice Samba, Gauis Makouta, Bradley Mazikou, Bevic Moussiti Oko, Poaty Morgan, Prince Vinny Ibara, Dylan Saint Louis et MavisTchibota manqueront à l'appel du sélectionneur.

« Après la publication de la pré liste, il y avait des équipes qui avaient déjà réagi lorsqu'elles ont reçu des convocations. Pour le cas de Brice Samba, il était d'accord au départ, mais après la convocation définitive, nous avons reçu un mail du club qui nous a informés qu'il était blessé. Concernant Tchibota, Makouta et Mazikou qui jouent en Bulgarie, les clubs ont catégoriquement refusé de libérer les joueurs, comme en France où, nous avons Moussiti Oko, Ibara, Saint Louis, Poaty Morgan, Durel Avounou . Les équipes ont brandi la circulaire de la Fifa », a-t-il expliqué.

Il y a par contre une incertitude quant à la participation de Fernand Mayembo et de Nolan Mbemba car, d'après lui, ces deux joueurs sont en négociation avec leurs clubs afin de répondre favorablement à l'invitation de l'équipe nationale. Les clubs seraient selon lui, prêts à libérer ces deux joueurs mais à une seule condition qu'ils ne jouent que le match contre le Sénégal pour vite rentrer en France le 27 mars. Pour combler ses absences, Barthélémy Ngatsono a élaboré un plan B. Les huit joueurs locaux convoqués plus quelques uns qui ont participé au Championnat d'Afrique des nations que le sélectionneur a jugés utiles, ont entamé depuis le 19 mars la préparation de ces deux rencontres capitales avec quelques joueurs locaux.

« Nous avons le plan B. Nous allons essayer de jouer sur les combinaisons. Nous allons essayer de voir au niveau des joueurs locaux. Nous avons débuté les entraînements ce matin. Nous avons commencé non seulement avec les huit qui étaient sur la liste mais par rapport à l'évolution des joueurs nous avons pensé qu'il fallait reprendre tout le groupe utile pour le Chan. Nous verrons quelles sont les combinaisons que nous pourrions faire pour palier à certaines difficultés que nous aurons à rencontrer tout au long ou avant cette rencontre », a-t-il précisé. Pour le moment, Beranger Itoua, Harris Tchilimbou, Thievy Bifouma, Christoffer Mafoumbi, Dylan Bahamboula, Christopher Missilou, Raddy Ovouka, Ravy TsoukaDozi, DelvinNdinga, Guy Mbenza, Junior Makiessé et Sylver Ganvoula sont les joueurs qui ont confirmé leur arrivée . Ils sont attendus à Brazzaville dès le lundi prochain.

Le retour de Thievy Bifouma en sélection après plusieurs mois est un motif d'espoir pour Ngatsono. « Bifouma c'est notre cadre. L'emmener pour ce dernier match, a une importance par rapport au groupe aussi et par rapport à sa présence sur le terrain même s'il joue dix minutes », a souligné le sélectionneur. Pour sa première conférence de presse depuis sa nomination comme sélectionneur par intérim, Barthélémy Ngatsono a mesuré le poids de la responsabilité et de la confiance placée en lui par la Fédération congolaise de football et le gouvernement congolais. Il s'agit pour lui de tout mettre en œuvre pour que les Diables Rouges relèvent le défi de la qualification.

« C'est une responsabilité et aussi la confiance qui a été placée en moi. Je me dois par rapport à cette confiance de tout mettre en œuvre pour que le Congo se qualifie. Cela ne dépend pas que de moi mais de l'ensemble de tout le mécanisme entraîneur et dirigeant et Dieu », a-t-il commenté. Et de poursuivre : « Nous avons deux matches. Le Sénégal ce n'est pas un petit morceau. Nous allons prendre les dispositions pour maximiser les chances de notre côté. Je ne dis pas que nous allons perdre contre le Sénégal cela peut arriver comme c'est le football. C'est un match nous pouvons gagner. Notre souhait c'est de gagner ce match. Nous misons sur les deux matches pour se qualifier ».