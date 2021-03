Sénégal: Refus de libération des joueurs par la Ligue française - La Fsf dénonce le caractère discriminatoire de la mesure

La décision de la Ligue de football professionnelle (Lfp) de retenir les joueurs africains appelés en sélection pour la fenêtre internationale des 23 et 31 mars n'est pas du goût de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Me Augustin Senghor a écrit à son homologue français pour dénoncer le caractère « discriminatoire » de cette mesure et exiger la libération des joueurs convoqués.

Pour la reprise des éliminatoires de la Can 2021 après plusieurs mois de trêve due à la recrudescence de la Covid-19, les sélections africaines qui seront sur le pré les 23 et 31 mars prochain dans le cadre des deux dernières journées risquent de se voir privées de leurs joueurs-clés. En raison des mesures de quarantaine et autres restrictions de déplacement liées à la Covid-19, le bureau du Conseil de la Fifa a autorisé, dans un communiqué, les clubs à refuser de libérer leurs joueurs. Une semaine d'isolement obligatoire est imposée au retour du continent ; ce qui complique la libération des joueurs par leurs clubs. Une véritable aubaine pour ceux qui ont, de tout temps, rechigné à laisser leurs joueurs aller répondre à l'appel de leur patrie.

Avec cette mesure jugée «paradoxale» par les acteurs du football africain et même européen, ces sélections aux effectifs constitués à 90% de joueurs évoluant en Europe vont payer le prix fort. L'éventualité d'un report de ces deux journées n'étant pas à l'ordre du jour, plusieurs dirigeants sont montés au créneau pour dénoncer cette mesure. La réaction de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ne s'est pas fait attendre. Après la publication de la liste d'Aliou Cissé qui a fait appel à 26 joueurs dont 12 «expatriés», Me Augustin Senghor a écrit à son homologue français, Noël Le Graet pour lui faire part de son désaccord avec les clubs de la ligue française qui ont attendu à cinq jours de la fenêtre internationale pour refuser de libérer, «de manière ciblée» des joueurs étrangers. «Contre toute attente et bien après le délai de six jours requis, nous avons reçu ce 18 mars les réponses aux convocations des clubs français accompagnées d'un communiqué daté du 17 mars de la Lfp faisant allusion aux dispositions réglementaires de la Fifa dans le contexte de Covid-19 qui donne droit aux clubs de retenir leurs joueurs convoqués si une quarantaine ou période d'auto isolement d'au moins cinq jours est obligatoire pour ces derniers au retour en France», a écrit le président de la Fsf.

Me Augustin Senghor estime que «le communiqué de la Lfp ne saurait valoir de décision officielle au regard des dispositions pertinentes du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa». Le président de Fsf dénonce le caractère discriminatoire de cette mesure au regard des dispositions statutaires et réglementaires de la Fifa».

À son avis, il n'est pas établi que les clubs aient saisi les autorités françaises en vue de faire bénéficier aux joueurs de cette exemption. Selon toujours le patron du football sénégalais, «le règlement ne prévoit pas l'intervention d'une autre structure dans la procédure en dehors de l'association nationale et des clubs des joueurs convoqués». Il a invité le président de la Fédération française de football «de prendre les mesures idoines en vue de la libération par les clubs français des joueurs convoqués régulièrement par la Fsf» pour épargner le Sénégal d'un éventuel préjudice que risque de lui causer la non-participation de 12 joueurs importants aux deux matches contre le Congo et Eswatini.

Samba Oumar FALL

Pr Abdoulaye Sakho, directeur de l'Institut Edge : «C'est une provocation ou un manque total de respect ou les deux à la fois»

Le Professeur Abdoulaye Sakho dénonce la décision des clubs français de ne pas libérer les joueurs sénégalais et africains. Le Directeur de l'Institut Edge salue la posture de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a adressé une lettre à la Fédération française de football (Fff) pour se plaindre de l'attitude de ses clubs.

La rétention par la Ligue française de football professionnel (Lfp) des joueurs africains appelés en sélection pour la fenêtre internationale des 23 et 31 mars n'est pas du goût du professeur Abdoulaye Sakho, Directeur de l'Institut Edge et fondateur du Master en Droit et Economie du sport. «La Fédération sénégalaise de football s'est bien comportée à mon avis. Elle ne s'est pas adressée à la Ligue de football professionnel qui est un syndicat d'employeurs qui défendent leurs intérêts égoïstes. Elle s'est adressée à la Fédération française de football qui est son alter ego», s'est-t-il réjoui.

Selon le Pr Sakho, cette décision des clubs français de ne pas libérer les joueurs africains n'a rien à voir avec le marché économique. «Les Etats africains vont faire des matches de football pour leur pays, ils ont besoin de leurs enfants», insiste-t-il, ajoutant qu'il s'agit d'une «affaire de dignité et de respect des Africains». «Si on laisse passer, on va continuer à nous considérer comme des pourvoyeurs de marchandises que nous ne pourrons même pas utiliser. Pour moi, c'est une provocation ou alors un manque total de respect ou les deux à la fois», a déclaré le Directeur de l'Institut Edge.

À l'en croire, la lettre de la Fsf peut prospérer mais à condition de convaincre d'autres fédérations à faire bloc autour d'elle. C'est pourquoi il estime que la Fsf doit prendre le leadership dans cette affaire. «La Fsf, toute seule, peut avoir quelques difficultés à faire prospérer cette affaire et les Sénégalais ne doivent pas se tromper. Ce n'est ni un combat des techniciens, ni un combat de la Fédération sénégalaise de football parce qu'à elle seule, la Fsf ne peut pas régler le problème de l'Afrique (... ). C'est un combat de principe et les principes voudraient que lorsqu'un pays a besoin de ses joueurs, que ces derniers puissent y répondre», souligne le spécialise en droit du sport.