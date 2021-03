Afrique: Nomination à la direction générale de la Banque atlantique Sénégal - Alexandra AWADI et de Abdelmoumen NAJOUA aux commandes

Le Conseil d'Administration de Banque atlantique Sénégal (Basn), réuni ce mardi 16 mars 2021, a entériné la nomination de Alexandra AWADI et de Abdelmoumen NAJOUA aux postes respectifs de directrice générale et directeur général adjoint de ladite institution. Selon la banque atlantique, M. Kamal MOKDAD, directeur général de la Banque centrale populaire (Bcp) au Maroc, et chargé de la gestion et du développement du groupe Bcp à l'international, a présidé la rencontre.

La Banque atlantique Sénégal informe de la nomination de Alexandra AWADI et de Abdelmoumen NAJOUA aux postes respectifs de directrice générale et directeur général adjoint de ladite institution. A travers un communiqué de presse, la Banque atlantique indique que Mme Alexandra AWADI totalise 14 années d'expérience acquise au sein du groupe Bcp du Maroc, dans différents postes de responsabilité. A l'en croire, la nouvelle pilote rejoint la Banque atlantique Sénégal en 2006 en qualité de chargée d'Affaires Clientèle Pme-Pmi.

D'après le document, elle occupe, successivement, les postes de chargée d'Affaires Entreprises et Institutions, cheffe de service grandes entreprises et financements structurés, puis directrice clientèles entreprises, avant d'être nommée Dga en charge du développement de Banque atlantique Sénégal. Mme AWADI, rappelle la Banque atlantique, est titulaire d'un Master en Management des Achats et de deux Maîtrises en Administration Economique et Sociale, options Gestion des Entreprises et Commerce & Affaires Internationales.

Pour sa part, M. Abdelmoumen NAJOUA jouit d'une solide expérience au sein du groupe Bcp qu'il intègre en 1999. Dans son parcours au sein de la Bcp, il occupe plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de directeur de l'organisation et de directeur marketing opérationnel de la Banque de Détail, avant de rejoindre Banque Atlantique Côte d'Ivoire en 2014 en tant que directeur de la Clientèle des Particuliers et du Réseau. Il est ensuite nommé directeur Retail Groupe au sein de la holding Atlantic Business International (groupe BCP), puis Dga de Banque Atlantique Côte d'Ivoire.

Titulaire d'une licence en Mathématique Appliquée et d'un MBA en Finance, il totalise 22 années d'expérience dans divers domaines de l'activité bancaire, confie le communiqué. Selon lequel, à l'occasion de cette nomination, M. Kamal MOKDAD, se joint aux membres du Conseil d'Administration de Banque Atlantique Sénégal pour souhaiter à Mme Alexandra AWADI et à M. Abdelmoumen NAJOUA plein succès dans leurs nouvelles fonctions.