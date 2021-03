Afrique: Handisport - Safia Djelal remporte l'or en lancer de poids au Grand Prix de Tunis-2021

Tunis — L'Algérienne Safia Djelal (F57) a remporté la médaille d'or de lancer de poids, classes jumelées (F55/57), lors de la seconde journée du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme qui se poursuit au stade olympique de Radès.

Regroupées avec 13 concurrentes, Djelal a su tirer son épingle du jeu, s'adjugeant la 1re place, avec un essai à 10,80m, totalisant (996 pts). Elle a devancé, la Nigériane Lyiazi Eucharia (F57) accréditée d'un jet à 9,87m et un total (907pts) et la Tchèque Obrova Miroslava (F56) qui a totalisé 710 pts pour un essai à 6,75m.

Pour sa part, Bakhta Benallou a offert à l'Algérie, une médaille d'argent au javelot (T13), avec un essai à 31,55m, devancée par la Belarusse, Piatrenka Lizaveta (31,60m) et devant la Mexicaine Alvarez Rebeca (30,20m).

Samir Nouioua (T46) a pris la deuxième place du 5000m, classes jumelées (T13/46), alors que la lanceuse Mounia Gasmi (F32) a remporté le bronze au Club, classes jumelées (F31/32/51), avec un total à 1011 pts, pour un jet à 24,24m.

Les Algériennes Nadjet Boucharef (F51) et Kaouther Zerari (F51) se sont contentées de la 7e et 9e places, avec respectivement, 215 pts pour le jet 12,61m et 135 pts (11,31m).

Après deux journées de compétitions, l'Algérie occupe la deuxième place avec un total de 14 médailles (7 or, 4 argent et 3 bronze), devant le Maroc (6, 4, 3), et derrière la Tunisie (8, 9, 6).

L'Algérie prend part avec 22 athlètes dont neuf filles, au 15e Grand Prix de Tunis de para-athlétisme dont les épreuves s'achèvent, samedi soir.

Programme des Algériens pour la 3e et dernière journée, prévue samedi :

200 m (T37) : Hamdi Sofiane

Poids (T53/54) : Kais Hamza

400 m (T13) : Abdellatif Baka

400 m (T52/55): Tidjani Hadi

1500m (T46) : Anseur Zakaria et Samir Nouioua.