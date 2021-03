Sénégal: Diourbel / Inauguration de l'unité de fabrication de l'aliment de bétail et de volaille - Aly Saleh Diop pour un partenariat fécond avec les éleveurs

Le ministre de l'Elevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, accompagné du Directeur Général de la Sonacos Sa Modou Diagne Fada, Président du conseil d'administration de Setuna, a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'unité industrielle de fabrication de l'aliment de bétail et de la volaille Setuna. La reprise des activités de cette usine entend contribuer grandement à l'offre d'emploi des jeunes et des femmes. Le ministre de l'Elevage et des productions animales Aly Saleh Diop a exhorté les responsables de l'usine et les éleveurs à nouer un partenariat fécond.

L 'exploitation industrielle de fabrication de l'aliment de bétail et de volaille de Diourbel Setuna, une filiale de la Sonacos Sa en arrêt depuis 2013 a repris du service en mars 2019. La remise en état de ce tissu industriel contribue grandement à l'offre d'emploi des jeunes et des femmes. Il s'agit là, selon le Directeur Général de la Sonacos Sa, d'une promesse de campagne du Président Macky Sall qui vient d'être satisfaite. Selon lui, « il a renationalisé la Sonacos et nous a instruit de diversifier la production ». C'est le ministre de l'Elevage et de la production animales Aly Saleh Diop qui a procédé à l'inauguration de cette unité industrielle pour le bonheur des éleveurs.

Mme Awa Sow et Seydi Ka, respectivement Président du Directoire des éleveurs et Président régional des éleveurs, ont salué l'ouverture de cette usine mais aussi ils n'ont pas manqué de plaider pour la mise en place d'une chambre froide. Ce qui a été réalisé avec l'ouverture des ateliers de fabrication de l'eau de javel et de la vinaigrerie . Cette unité industrielle implantée dans le village de Dombe, en plein cœur du Baoln dira Mamadou Faye, le Directeur de Setuna, a une capacité de production de 15 tonnes par heure contribuant à l'absorption de la demande. « La création de cette unité s'inscrit dans le cadre de la politique de territorialisation définie par le chef de l'Etat avec la création d'une centaine d'emplois directs ».

Selon lui par ailleurs, « le produit est de qualité et restera de qualité » « La pertinence du choix de la zone centre comme site d'implantation de cette unité industrielle selon le Ministre de l'Elevage et des productions animales ne souffre d'aucun doute au regard de ses potentialités, notamment en sous-produits agricoles essentiels pour l'intensification des productions animales. « Le Sénégal est un pays qui dispose d'un cheptel riche et varié mais qui est confronté aux effets des changements climatiques. Il y a des sècheresses récurrentes qui freinent l'essor des productions animales. En effet la problématique de la valorisation optimale de notre cheptel se pose avec acuité eu égard au déficit de la qualité de la biomasse herbacée et à l'extension du front agricole sur les aires de pâturages, notamment dans cette partie centre de notre pays ». Et il poursuit : « à ces contraintes déjà importantes, s'ajoutent bien souvent d'autres difficultés liées à la récurrence des feux de brousse et l'envahissement de plus en plus important des parcours par des espèces végétales peu à paitre de bétail».

4 ,2 MILLIARDS INJECTES EN 2020 POUR APPUYER LES ELEVEURS

Le ministre de l'Elevage et des productions animales a par ailleurs rappelé qu'« en 2020, un montant global de 4 ,2 milliards provenant respectivement de la force Covid-19 pour 2 milliards de F Cfa, de la prime assurance pour 1 milliard et du BCI pour 1 ,2 milliard a permis d'assister 125 244 éleveurs et 20 591 aviculteurs confrontés aux effets de la crise sanitaire et de déficit fourrager à travers l'acquisition de 17 600 tonnes d'aliments de bétail et 6600 tonnes d'aliments de volaille. Le gouvernement a appuyé par ailleurs la création d"un fonds revolving provenant des recettes issues de la vente subventionnée des pro-ventes ». Des commissions départementales de distribution de l'aliment de bétail placées sous l'égide des Préfets ont été instituées depuis 2012. Chaque commission dispose d'un compte bancaire et d'une autonomie pour procéder à des commandes et paiement auprès des fournisseurs de leur choix. A la date du février, le relevé global des 45 comptes départementaux fait état d'un disponible de 3 ,6 milliards de FCfa. Le ministre de l'Elevage a appelé les responsables de l'usine à se rapprocher des commissions départementales de distribution de l'aliment de bétail en vue de développer un partenariat fécond. « Vous êtes en compétition avec les autres sœurs qui contractualisent et qui proposent des conventions. La part du marché que vous acquériez dépendra de vos performances dans le marketing des produits proposés et de leur qualité. Le respect de cette dernière est essentielle pour gagner la confiance des éleveurs et leur adhésion à votre cause ».