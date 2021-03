Sénégal: Attaques perpétrées contre le Groupe futurs médias (Gfm) - Ousmane Sonko condamne

Après sa visite auprès des chefs de l'opposition et des mouvements de la société civile, le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, s'est rendu dans les locaux de GFM hier, vendredi 19 mars 2021, suite aux attaques perpétrées contre ce groupe de média, lors des manifestations violentes qui ont secoué le pays, ces derniers temps.

Lors de sa visite, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, n'a pas manqué de condamner les attaques perpétrées contre le groupe GFM. « Ce sont des pratiques que nous n'approuvons pas, que nous condamnons ». Parce que, poursuit le patron de Pastef Les Patriotes, « les groupes de presse ne vont être nos adversaires, ils font leur travail. Ils couvrent simplement une actualité et chaque groupe de presse a sa ligne éditoriale ». Avant d'ajouter : « cela est valable dans tous les pays du monde et qu'il faut respecter », et de faire savoir qu'« il ne voit pas en quoi un groupe de presse peut constituer un danger au point de faire l'objet d'attaques physiques».

Le principal opposant de Macky Sall a profité de l'occasion pour dénoncer et lancer un appel à l'endroit des Sénégalais et à tous ceux qui se disent Patriotes de cesser des pratiques du genre. «Nous le dénonçons et lançons un appel à tous les Sénégalais et ceux qui se réclament les Patriotes, de comprendre que le parti Pastef Les Patriotes n'approuve pas ces genres de pratiques. Donc, nous nous ne recommandons pas et nous leurs demandons, à l'avenir, d'éviter ou de cesser toute pratique similaire » ?