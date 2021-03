Sénégal: Démission et remous au Rewmi - Badara Gadiaga lâche Idy

Ex-membre du Secrétariat National et de la cellule de communication du Parti Rewmi, et un des principaux ténors du parti à Dakar, Badara Gadiaga a claqué la porte de la formation politique d'Idrissa Seck avant-hier, jeudi 18 mars 2021, après 16 ans de compagnonnage.

« Après 16 ans de compagnonnage empreint de joie , de peine, de succès, d'échecs, de hauts et de bas, je vous informe par ce présent communiqué de ma décision de démissionner du parti Rewmi et donc de me décharger de toutes les responsabilités y afférentes », a-t-il posté. Il l'avait annoncé dans un communiqué sans en donner les raisons, évoquant une décision murie après une sérieuse réflexion. « Cette décision quoique difficile et probablement inattendue pour certains, c'est le « fruit d'une mûrie et sérieuse réflexion ».

Badara Gadiaga n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à son président de parti et aux militants et sympathisants, « J'exprime toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président Idrissa Seck ainsi qu'aux militants et sympathisants du Rewmi avec qui j'ai partagé cet idéal pour notre cher Sénégal ». Et pour terminer, Badara Gadiaga a remercié et rendu un vibrant hommage à tous ceux qui l'ont accompagné et soutenu depuis le début du projet.

Conseiller municipal à la mairie de Grand Dakar où il milite, Gadiaga était un des rares qui maintenaient encore le flambeau du Parti « orange » à Dakar. Sa démission ne sera pas sans conséquence puisque annonciatrice d'une crise majeure qui risque de frapper le parti arrivé deuxième à la Présidentielle de 2019.

Et le leader de Rewmi, Idrissa Seck, nommé Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) n'y est pas étranger. Beaucoup de responsables de Rewmi ont souligné en privé que leur mentor est devenu injoignable depuis qu'il a été nommé au poste. « Beaucoup d'entre eux se disent laissés à eux-mêmes », lit-on dans la publication.

Il faut rappeler qu'avant Badara Gadiaga, Déthié Fall avait pris ses distances et d'autres responsables pourraient emprunter le même chemin dans les mois à venir si Idrissa Seck continue de leur faire la sourde oreille. Pour cause, les responsables de seconde zone, aussi bien dans sa base à Thiès ou d'ailleurs, n'ont pas encore trouvé de strapontin. Cependant, reconnait la source, le président du Conseil départemental de Thiès dispose de ressources limitées. Ce qui augure encore des frustrations dans les rangs de son parti, et cela malgré qu'il « a recruté beaucoup de conseillers de haute facture pour accomplir sa mission avec des salaires autour du million ».