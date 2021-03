Sénégal: Santé bucco-dentaire - 2/3 de la population touchée

60% à 80% des enfants scolarisés souffrent de problèmes de santé bucco-dentaire, 74% de la population adulte d'une pathologie bucco-dentaire dont 60% n'ont pas recours aux soins. Ces informations ont été données par docteur Codou Badiane, cheffe de la division bucco-dentaire au ministère de la santé et de l'action sociale. Elle s'exprimait hier, vendredi 19 mars, en marge de la journée mondiale qui a lieu ce samedi. Et de renseigner : «plus de 500 chirurgiens-dentistes sont présents dans le pays dont deux tiers dans le privé et 170 professionnels dans le public».

Les maladies bucco-dentaires sont un problème de santé majeure pour de nombreux pays et ont un impact négatif sur les personnes tout au long de leur vie. Selon la cheffe de la division bucco-dentaire, le docteur Codou Badiane, les pathologies qui découlent de la santé bucco-dentaire entraînant douleur et inconfort, isolement social et perte de confiance en soi, des heures perdues au travail où à l'école et sont souvent liées à d'autres problèmes de santé graves. «Les pathologies bucco-dentaires représentent la 6ème complication du diabète, favorisent les maladies cardio-vasculaires, augmentent le risque d'accouchement prématuré. Ces affections peuvent aussi nuire à tout ce que nous tenons pour acquis comme manger, parler et sourire», a laissé entendre Dr Codou Badiane.

Et de poursuivre : «plus de 500 chirurgiens dentistes sont présents dans le pays dont deux tiers dans le privé et 170 professionnels dans le publique». Célébrée chaque année autour du 20 mars depuis 2007, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire constitue pour les professionnels de santé de cette branche de la médecine, la plateforme idéale pour sensibiliser et encourager les personnes à prendre leur santé bucco-dentaire en main.

Pour cette édition, elle est célébrée sous le thème «sois fier de ta bouche». Un thème qui inspire le changement en mettant l'accent sur l'importance de la santé bucco-dentaire pour la santé globale. «La journée vise à instruire les populations sur les bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire et la gestion des facteurs de risque, notamment en adoptant une alimentation équilibrée comme une faible consommation en sucre et en évitant le tabagisme et l'abus d'alcool. Toutes ces pratiques sont non seulement bénéfiques pour la santé bucco-dentaire mais contribuent aussi à un corps sain et au bien-être», a souligné Dr Badiane.

Au Sénégal selon l'enquête step de 2015, la proportion de la population souffrant de carie dentaire est de 76% et plus de 62% d'entre elles n'ont jamais bénéficié de soin dentaires soit par des difficultés d'accessibilité ou un déficit d'information.

Pour Dr Badiane, depuis plusieurs années, le Sénégal s'est lancé dans une dynamique de développement et de mise en œuvre de programmes de promotion de santé bucco-dentaire et d'éducation adaptés aux conditions locales. «Les résultats obtenus sont appréciables en terme de disponibilité de soins mais aussi de sensibilisation des communautés 60% à 80% des enfants scolarisés souffrent des problèmes de santé bucco-dentaire, 74% de la population adulte d'une pathologie de la santé bucco dentaire dont 60% n'ont pas recours au soin», a-t-elle avancé.

Revenant sur les difficultés de cette branche de la médecine en période de pandémie de Covid19, docteur Codou Badiane a soutenu : «nous sommes confrontés à divers défis pour continuer à fournir des soins dentaires et à promouvoir la santé bucco-dentaire de la population, tout en protégeant les patients et les praticiens de la menace pour la santé que représente le Sras-Cov-2».