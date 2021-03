Algérie: "Keddab.com", lorsque la technologie devient un moyen à des pratiques malveillantes

Alger — La pièce de théâtre "Keddab.com", une comédie qui met en garde contre les méfaits de la technologie lorsqu'elle sert des pratiques malveillantes, a été présentée en Tamazight, vendredi à Alger, devant un public restreint.

Mis en scène par Linda Sellam sur un texte de Mourad Snoussi, traduit en Tamazight par Mohamed Yergui, le spectacle, déroulé en 60 mn à l'espace Hadj-Omar du Théâtre national Mhieddine-Bachtarzi, aborde dans le rire et la dérision, une relation conjugale en souffrance, rendue par une femme, "Habbouba", qui a cédé au doute et à la suspicion, car son mari irresponsable et infidèle, entretient plusieurs relations extraconjugales à travers les réseaux sociaux et les nombreux appels téléphoniques qu'il reçoit régulièrement.

Croyant échapper à la vigilance de son épouse, campée par Souad Hanniz, le mari, rendu par Mohamed Ferchouli, a oublié que "Habbouba" était universitaire et diplômée en informatique.

Dans un décor unique multifonctionnel, œuvre de Habbel Boukhari, l'espace scénique sert différents tableaux de la pièce, ceux de l'intérieur d'une maison et d'un restaurant notamment, équipés de quelques accessoires, avec au fond, des portraits et photos de famille.

La bande son, faite d'ambiances festives et de quelques bruitages d'identifiants sonores de messagerie et de sonneries téléphoniques, a judicieusement permis la mise en situation du spectacle également servi par un éclairage judicieux, qui a créé des atmosphères adéquates aux différents tableaux proposés.

Rappelant la nécessité de l'entente dans le couple, Souad Hanniz et Mohamed Ferchouli, à la modeste expérience issue essentiellement du théâtre pour enfants, ont brillamment servi le spectacle et occupé tous les espaces de la scène, entretenant la dualité et l'intrigue à travers des dialogues contradictoires et directs, aux humeurs coléreuses, dans un rythme ascendant et soutenu.

Par son professionnalisme que le monde du 4e art lui reconnaît, Linda Sellam a su traduire la densité du texte, aux exigences multiples, par une conception taillée sur-mesure et une direction d'acteur des plus concluantes, au plaisir d'un public conquis.

Présentée en dehors de la compétition du 14e Fntp, la pièce de théâtre "Keddab.com", a été produite par la Coopérative culturelle et artistique, "Les Nomades", en collaboration avec le Théâtre régional Malek-Bouguermouh de Béjaïa.

Le 14e Festival national du théâtre professionnel se poursuit jusqu'au 21 mars.