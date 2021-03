Congo-Brazzaville: Télécommunications - Félix Tshisekedi s'est entretenu par visioconference avec le DG d'Econet-Liquid télécom

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé, par visioconférence, le18 mars, à partir de son bureau de la cité de l'Union africaine (UA) avec M. Strive Mayisiwa, directeur général (DG) de la société Econet-Liquid Telecom.

L'entreprise est spécialiste dans la fourniture de la connectivité large bande par fibre optique et satellites en Afrique de l'Est, Australe et de l'Ouest. Au cours de l'entretien, il a été question du lancement officiel de l'interconnexion entre l'Océan Atlantique et Indien par la fibre optique à travers le continent africain et dont la République démocratique du Congo ( RDC) constitue un maillon important.

Les deux personnalités ont également examiné la perspective de l'obtention d'un financement en vue du démarrage des travaux de la fibre optique devant relier les villes de Bukavu, Lubumbashi et Mbuji Mayi. Ce projet s'inscrit en droite ligne des discussions entamées par la RDC, l'Angola et le Rwanda, via leurs chefs d'État respectifs. Il vise aussi à relier les Océans Atlantique et Indien en connectant l'est, le sud et l'ouest du continent par la fibre optique.

De part sa position géostratégique, la République démocratique du Congo (RDC) se trouvant au centre du continent est un carrefour des autoroutes numériques transafricaines et va avoir l'avantage d'accéder à l'Internet haut débit dans un avenir très proche. Liquid Telecom est considéré comme le premier opérateur privé dans ce domaine en Afrique.