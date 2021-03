Afrique: Formation - La CEA offre un programme de bourses aux professionnels africains

Dans le cadre de son programme de bourses visant à développer les compétences et les capacités de recherche dans ses Etats membres, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) a récemment lancé un appel à candidatures ouvert jusqu'au 14 avril.

L'initiative relative audit programme a pour but le développement des compétences et capacités, la formation et le mentorat par le biais d'un programme de bourses, en vue d'aider les États membres à développer leurs capacités en matière de suivi des politiques économique et sociale, de développement et de gouvernance afin de réaliser les objectifs des agendas 2030 et 2063.

Le programme de renforcement des compétences et de formation conçu par la CEA concerne plusieurs domaines stratégiques, notamment la finance, les changements climatiques, l'industrialisation etc. Il s'agit également: des domaines de la gouvernance économique; la finance; les politiques sociales; l'autonomisation des femmes; la démographie; l'innovation technologique; les changements climatiques et l'économie verte; l'industrialisation; l'intégration régionale et la communication stratégique. Ce, afin d'accompagner ses États membres dans leur objectif de développement.

Ciblant les jeunes professionnels africains, ce programme de bourses est ouvert à tout citoyen résident dans un pays membre de la CEA, âgé d'au moins 35 ans et ayant une maîtrise de la langue anglaise et française.

Aussi, le candidat doit être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans les affaires internationales, développement, diplomatie, économie, sciences politique et sociale, paix et sécurité humaine, administration publique, droit, minéraux et ressources naturelles, ingénierie et autres domaines connexes.

Notons que les candidats retenus travailleront sur un projet prédéfini, conçu pour contribuer à des aspects spécifiques du programme de travail lié à la Commission. Pour cela, ils devront être disponibles pour se rendre aux differents lieux d'affectations.