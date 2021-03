Egypte: El - Machat participe à la réunion annuelle virtuelle de la Fondation intellectuelle internationale Horasis

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, a indiqué, samedi 20 mars 2021, que la participation du secteur privé aux efforts de développement constituait une force efficace pour fournir des solutions innovantes afin de réaliser le Programme national de développement à l'horizon 2030, et de combler les déficits de financement, soulignant que le ministère tenait à stimuler le secteur privé à jouer un plus grand rôle dans le développement via les partenariats internationaux.

Mme El Machat a tenu ces propos lors de sa participation à la réunion annuelle virtuelle de la Fondation intellectuelle internationale Horasis pour examiner l'importance du système économique et social, l'impact positif de partenariats entre les secteurs public et privé et leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable et les moyens de parvenir à un système économique global et durable via la coopération efficace pour le développement.

Et d'ajouter que le gouvernement égyptien reconnaît que le secteur privé est un partenaire majeur dans la promotion des normes environnementales et sociales et de la gouvernance, conformément aux principes contenus dans le document sur le système économique et social, lancé par le groupe de travail régional sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Forum économique mondial l'année dernière.