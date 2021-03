Afrique: Hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow à l'occasion de ses cent ans

analyse

« ... Quand un homme se bat avec autant d'humilité, pendant autant d'années, avec la même constance, le même engagement, pour des idéaux aussi nobles que le Panafricanisme, l'amélioration de l'humaine condition et, de manière générale, les progrès de l'humanité, malgré des responsabilités nationales et mondiales qui auraient pu l'éloigner des masses populaires, il devient un symbole... » 1

A l'instar de ses contemporains intellectuels africains, de la période post-Seconde Guerre mondiale, Amadou Mahtar Mbow avait conscience de la nécessité d'acquérir assez de savoirs, gage de l'émancipation des peuples dominés. Dans cette optique, il pousse le plus loin possible ses études. Au Sénégal, il entame une carrière d'enseignant, en contact direct avec la jeunesse qui doit prendre son destin en main. Homme politique, il participe à la lutte pour l'indépendance et occupe des fonctions gouvernementales dans le pays, avant d'assumer des responsabilités dans la gouvernance mondiale. Après son retour définitif au Sénégal, il continue sa lutte pour l'Education, la Culture et reste attentif à l'évolution politique dans le pays. L'Histoire et la Géographie en bandoulière, il garde toujours intrinsèques les valeurs de son peuple et de l'enseignant qui a joué un rôle fondamental dans le devenir du monde.

I- UN DES PIONNIERS DU SYSTÈME ÉDUCATIF DANS NOTRE PAYS

Né dans la période coloniale, le 20 mars 1921, à Dakar, Amadou Mahtar Mbow commence ses humanités au Sénégal, avant de les poursuivre, après la guerre, à la Sorbonne, en France. Sous les drapeaux dans l'Armée de l'Air française, comme Originaire, il participe à la Seconde Guerre mondiale. Il revient au Sénégal pour démarrer une carrière d'enseignant et contribuer grandement à la mise en place du système éducatif sénégalais. Membre fondateur de l'Association sénégalaise des Professeurs d'Histoire et de Géographie (ASPHG) après l'indépendance, il contribue, à travers ces disciplines, au façonnement d'un d'homme de type nouveau, apte à relever les défis auxquels notre jeune République faisait face. Il avait déjà aidé à asseoir amplement les bases de notre système éducatif, notamment aux niveaux élémentaire et moyen.

En effet, on lui doit la création des Centres d'Enseignement Général (CEG) et des Cours normaux. Très tôt, il prit conscience des enjeux de l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie et du rôle que ces deux disciplines pourraient et devraient jouer dans la formation de la jeunesse, et dans la reprise de l'initiative historique. Ces disciplines, vectrices d'idéologies qui ont été les soubassements de l'impérialisme européen en Afrique, sont porteuses d'espoirs pour notre jeune République. Les enseignants de ce début de l'indépendance étaient convaincus que les armes d'hier, qui les avaient moulus dans cette civilisation occidentale bien assimilée, devaient maintenant servir à assurer le devenir d'un peuple qui, après une longue période de domination coloniale, reprenait son destin en main. Très tôt, ces enseignants patriotes, Sénégalais et Africains, avec leurs amis et collègues français, connaissant les enjeux d'une telle démarche pour l'avenir de notre jeune Etat, décidèrent de faire face aux défis qui les interpelaient dans le façonnement d'un citoyen de type nouveau ; ce citoyen devait être capable de penser le développement du Sénégal et de l'Afrique et être conscient du rôle que devaient jouer l'Histoire et la Géographie comme disciplines stratégiques, au lendemain de l'accession à la souveraineté internationale.

Pour l'Histoire, la mission consistait à effacer, dans les esprits, le traumatisme laissé par plusieurs siècles de traite des esclaves, à laquelle avait succédé la colonisation préparée par une conquête dévastatrice. Il fallait ressusciter notre propre histoire à la place de celle enseignée jusqu'alors (Nos ancêtres les Gaulois), par une conscience historique retrouvée. La Géographie, grâce à une meilleure connaissance du milieu pour mieux le transformer, par une exploitation rationnelle et positive, gardait toute sa pertinence. Beaucoup d'intellectuels sénégalais et africains orientèrent leur formation dans ce domaine avant d'entamer des recherches nécessaires pour atteindre leurs objectifs dans le devenir des futurs Etats.

II- L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE POUR RELEVER LES DÉFIS

En mars 1961, l'Association sénégalaise des Professeurs d'histoire et de Géographie (ASPHG), première association de disciplines académiques, au Sénégal et en Afrique francophone, est créée, avec comme membres fondateurs, entres autres, Paul Pélissier, Amadou Mahtar Mbow, Assane Seck (plusieurs ministres sous Senghor et Diouf). Désormais, armés de cet outil de travail qu'est l'ASPHG, ces illustres devanciers pouvaient alors s'atteler à la mission de substituer aux programmes français, de nouveaux programmes centrés sur l'Afrique. Ce combat aboutit en 1965, à Abidjan, à l'élaboration des programmes africains et malgache qui tranchaient avec ceux jusqu'alors en vigueur et qui marquaient le début d'une africanisation poussée. Elaborer des programmes conformes aux besoins de notre continent était une chose, mais leur trouver un contenu à enseigner, en était une autre. Déjà, après la Seconde Guerre mondiale, Mbow avait poursuivi des études supérieures, afin de se doter des moyens nécessaires, pour ses missions futures. En effet, Amadou Mahtar Mbow, à l'instar des pionniers de l'enseignement qui allaient accompagner le Sénégal dans ses premiers pas de jeune République, entame des travaux de recherche pour sa thèse qui portait sur la vallée du fleuve Sénégal, en plus de nombreuses monographies qu'il rédige sur le nord du Sénégal et le sud, en Casamance.

Après l'indépendance, il publie des ouvrages généraux : - Afrique africaine, (en collaboration), Editions Clairefontaine, Lausane (Suisse) 1963 ; - Le continent africain, Editions Clairafrique, Dakar 1965 ; Mais aussi, des manuels de géographie qui font de lui le pionnier de la géographie scolaire au Sénégal. Il a également codirigé la collection des manuels d'histoire à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire des pays africains et malgache d'expression française, Editions Hatier, Paris. De nombreuses autres publications scientifiques suivront, tout le long de sa brillante carrière. Ses compagnons de lutte, avec leurs amis Français, n'étaient pas en reste. Assane Seck avait déjà travaillé sur la Casamance et sur l'Afrique occidentale, avant de soutenir, plus tard, sa thèse d'Etat intitulée : Dakar Métropole Ouest-Africaine. Cheikh Anta diop, Abdoulaye Ly, Joseph Ki Zerbo, Djibril Tamsir Niane, et de nombreux Français métropolitains comme Paul Pélissier, Yves Person, entre autres, contribuèrent, de façon remarquable, dans la recherche en histoire et en géographie dont les résultats permirent de donner des contenus aux nouveaux programmes d'enseignement.

III- UNE EXPERTISE AU SERVICE DE L'HUMANITÉ AVANT SA RETRAITE ADMINISTRATIVE

Eloigné du Sénégal après sa nomination comme Sous-Directeur Général de l'UNESCO, à Paris, chargé de l'Education, il est remplacé par Assane Seck à la tête de l'Association sénégalaise des Professeurs d'Histoire et de Géographie, en 1970. De 1974 à 1987, il est Directeur Général de l'UNESCO, premier Africain à occuper un poste aussi élevé dans le Système des Nations Unies.

Son expertise est désormais, au-delà du Sénégal et de l'Afrique francophone, au service de l'Humanité toute entière. Son passage dans cette institution onusienne est marqué par une abondante production scientifique qui porte sa signature ; enfin, il a facilité la publication de l'Histoire Générale de l'Afrique et mené un combat pour un Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication (NOMIC).

Après sa retraite administrative, à son retour au Sénégal, son humilité et son militantisme l'ont conduit à accompagner l'ASPHG, encore aujourd'hui, comme Président d'honneur. Son expertise était maintenant sollicitée dans les colloques, conférences et autres fora qui remplissaient son agenda toujours plein, en laissant un peu de place à la rédaction de ses mémoires. C'est dans ce contexte qu'il a cristallisé, un moment, les espoirs d'une certaine opposition politique au régime des libéraux. Sollicité comme potentiel candidat à la présidentielle sénégalaise, il déclina poliment l'offre de l'émissaire qu'on lui avait envoyé, afin de se consacrer, plus encore, à la Culture et à la régulation sociale. Les Conclusions des Assises nationales constituent l'une de ses dernières grandes œuvres publiques réalisées au Sénégal. Le Président de la République, Macky Sall, a été bien inspiré de faire de celui que les Marocains qualifiaient, en 1990, de « Fils du Sahel », « Citoyen du Tiers-monde » et « Serviteur de la Culture Universelle... »2 , le parrain de l'université qui porte désormais son nom, à Diamniadio, pour servir de modèle d'intellectuel au beau parcours si riche, de patriote, de militant de la cause africaine et tiers-mondiste. Toutes choses qui avaient créé des relations de profonde amitié, entre lui et de nombreuses personnalités du monde, dont l'ancien Chef socialiste du gouvernement suédois, Olof Palme, assassiné en 1986.

CONCLUSION

Cette contribution n'aura qu'effleuré les activités d'historien et de géographe de l'intellectuel, Homme politique et fonctionnaire international. L'œuvre du Professeur est immense. La vie politique, la bibliographie, le séjour dans l'Armée française durant la Seconde Guerre mondiale, comme Originaire, l'œuvre immense au sein de l'UNESCO de ce Trésor humain vivant, seront certainement revisités par des plumes et des voix plus autorisées.

Malgré ses responsabilités gouvernementales accaparantes, Amadou Mahtar MBOW a marqué de son empreinte, le système éducatif dans sa structuration, ses contenus et ses orientations, au Sénégal et en Afrique. Il a participé à faire mieux connaître le rôle de l'Histoire et de la Géographie. Son expertise, lors de son passage à l'UNESCO, a permis des avancées importantes dans les progrès de l'humanité. Pour notre part, l'Association Sénégalaise des Professeurs d'Histoire et de Géographie, dont il est encore le Président d'honneur, après en avoir été le Président actif pendant près d'une dizaine d'années, lui sera éternellement reconnaissante. Puisse Le Tout Puissant accorder à Professeur MBOW, une meilleure santé, afin que les générations actuelles puissent, pour longtemps, encore le côtoyer dans sa générosité infinie et apprendre davantage, de sa riche expérience et de son immense savoir. Joyeux anniversaire, Professeur.

Conseiller Technique au Musée de Forces armées Ancien Secrétaire général des Professeurs d'Histoire et de Géographie

1 1 Mamadou Koné, Tiré à part, Bulletin spécial de l'Association sénégalaise des Professeurs d'Histoire et de Géographie, Dakar, mai 2005, p. 5. 2 Présentation du Pr Amadou Mahtar Mbow par Ahmed Toufiq, Directeur de l'Institut des Etudes Africaines, à la conférence inaugurale animée par le Pr Mbow, sur le thème « Quel avenir pour l'Afrique ? », à l'Université Mohammed V du Maroc, en 1990