Congo-Brazzaville: Assistance aux réfugiés - Le HCR à la quête des fonds

Seize organisations viennent de lancer un plan de réponse aux réfugiés (RRP) sous l'égide du HCR pour répondre aux besoins urgents de ces milliers de réfugiés de la République centrafricaine (RCA) vivant en RDC.

Les réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo (RDC) éprouvent des besoins énormes pour leur survie. Le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) et ses partenaires affirment être à la recherche des fonds pour venir en aide à ces populations en détresse. Seize organisations viennent de lancer un RRP (""sous l'égide du HCR pour répondre aux besoins urgents de ces milliers de réfugiés de la RCA vivant en RDC.

Pour pouvoir mettre en œuvre les activités décrites dans le RRP, le HCR et les partenaires du RRP ont besoin de soixante- neuf millions de dollars américains. Grâce à ce financement, souligne un communiqué du HCR, ils seront en mesure d'aider quatre-vingt-douze mille nouveaux réfugiés et près de cent mille membres des communautés d'accueil en 2021.

Ce RRP inter-agences pour les réfugiés centrafricains cherche à répondre aux besoins complexes d'un nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile centrafricains situés dans une vaste zone qui pose d'énormes problèmes logistiques, tels que des routes impraticables et l'absence de ponts pour traverser les rivières et atteindre les réfugiés.

Stratégie de réponse multipartenaire, le RRP définit des activités et les besoins financiers de seize partenaires soutenant les autorités congolaises pour fournir protection et assistance à quatre-vingt-douze mille réfugiés et demandeurs d'asile ayant besoin d'une assistance humanitaire et de services de protection urgents en 2021

Les objectifs du RRP

Ce document vise à favoriser l'accès au territoire et à l'asile ainsi qu'à offrir une protection contre les effets des conflits armés. Un autre objectif est l'accès aux biens de base et aux services essentiels, à savoir la santé, la nutrition, le wash, l'éducation, des abris, des articles de secours de base et la nourriture pour les réfugiés centrafricains nouvellement arrivés et inclut la communauté hôte. Enfin, l'objectif du RRP est de promouvoir un accès équitable aux opportunités et d'augmenter l'autosuffisance des réfugiés et des communautés d'accueil.

Un élément important du RRP est d'éloigner les nouveaux arrivants de la frontière, où beaucoup vivent dans des abris de fortune ou à ciel ouvert et où ils pourraient être exposés à des risques d'attaques par des groupes armés de la RCA ou à un éventuel recrutement forcé.

Pour aider les réfugiés centrafricains, grâce à la mise en œuvre du RRP, des établissements existants dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi seront préparés à recevoir une partie des réfugiés nouvellement arrivés. En outre, de nouveaux sites ont été identifiés près de Yakoma, comme sites de relocalisation ou « sites de l'espoir » et sont en cours de développement pour accueillir les réfugiés. Le RRP a pris en considération les actions prévues par les partenaires de développement dans la région.