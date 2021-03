Egypte: BCG contribue au projet de développement des chaînes d'approvisionnement

Le ministère du Plan et du Développement économique a annoncé sa coopération avec le cabinet international de conseil en stratégie Boston Consulting Group (BCG) afin de soutenir les efforts du gouvernement égyptien pour faire face aux effets de la crise du coronavirus.

Dans un communiqué, la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said a expliqué que le projet s'inscrivait dans le cadre du programme de réformes structurelles des secteurs économiques que le ministère adopte en coopération avec les ministères et toutes les parties concernées pour parvenir à une croissance durable et mettre en œuvre les objectifs de la Vision de l'Egypte 2030.

Cette coopération vise à accroître la résilience de l'économie et sa capacité à faire face aux crises, a-t-elle ajouté.

De son côté, le vice-ministre du Plan, Ahmed Kamali, a indiqué que la société avait contacté le ministère pour fournir des services de consultation destinés au soutien des efforts du gouvernement égyptien face aux effets du coronavirus, notant que de nombreuses réunions et discussions ont eu lieu à cet égard et qu'un accord avait été conclu sur l'importance de se concentrer sur le secteur agricole, puisqu'il fait partie des secteurs productifs importants pour l'État afin d'augmenter sa productivité et sa part du PIB, en plus du grand potentiel d'exportation du secteur et de son imbrication avec d'autres secteurs productifs importants tels que le secteur industriel.