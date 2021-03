Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila à la rescousse de la maternité de Kintambo

Pour le gouverneur de la ville-province, ce geste fait à l'occasion du mois de mars dédié à la femme a constitué un hommage à la femme qui donne la vie.

Dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a fait, le 19 mars, une donation à la maternité de Kintambo. Ce don est constitué d'un lot de deux cent cinquante blouses médicales de couleur rose pour les infirmières, d'autres blouses de couleur verte pour les chirurgiens, des draps pour grands et petits champs opératoires, cent vingt paquets de couches à usage unique, cinquante sacs de savons à lessive, cinquante paquets de bandes hygiéniques, cinquante cartons de lait pour nourrissons, trente cartons de bouillie pour bébé, vingt cartons de savons pour machine, dix cartons de lingettes pour bébé, quinze cartons de poudre pour bébé , dix cartons de savons pour bébé , dix cartons de lait de beauté, cinq cartons de pinces à linge, dix poubelles Kinshasa Bopeto, six citernes de 160 litres chacune, pour la prévention contre la covid-19, cinq cartons de pommade pour bébé, cinq cartons de tiges-cotons, une machine à laver et une autre à sécher le linge.

Un hommage à la femme

Pour le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, cette cérémonie a constitué un hommage à la femme qui donne la vie. D'où, selon lui, le choix d'une maternité, un lieu censé aider à l'éclosion de la vie. Le maire de la ville de Kinshasa a, en outre, avoué n'avoir pas voulu passer sous silence cette célébration. « Le mois de mars, c'est le mois de la femme ; c'est ce qui justifie ma présence ici. Mon désir le plus fort était d'être aux côtés des femmes qui donnent la vie dans cette maternité de Kintambo. En tant que numéro un de la ville de Kinshasa, c'est ma manière de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes qui font la fierté et l'admiration de la ville province de Kinshasa », a fait savoir le gouverneur Ngobila.

Faisant allusion à ce don, l'autorité urbaine a signifié qu'il espère que ce lot remis pourra soulager un tant soit peu les difficultés que connaît cette maternité. Gentiny Ngobila a, par ailleurs, demandé au personnel soignant et au staff dirigeant de cette structure sanitaire d'en faire bon usage. Le patron de la ville de Kinshasa a, en outre, saisi cette opportunité pour remettre à toutes les femmes de cette maternité une enveloppe en guise de transport.

Sensibilisation à la covid-19

Le premier citoyen de la capitale congolaise a aussi profité de cette cérémonie pour sensibiliser l'assistance à la covid-19 qui n'est pas encore totalement éradiquée, bien qu'à Kinshasa, a-t-il rassuré, la courbe de cette pandémie soit baissière. Le geste posé par le gouverneur Gentiny Ngobila a été salué par les bénéficiaires qui ont poussé des cris de joie. De son côté, le médecin directeur de cette institution sanitaire, le Dr Dominique Lipombi Mongoy, a reconnu que cette maternité créée en 1952 dont l'effectif s'élève aujourd'hui à 910 agents n'a jamais reçu une telle assistance. Pour lui, ce geste de l'exécutif provincial représente une reconnaissance pour toutes les composantes de la maternité qu'il dirige.

Parlant de Kinshasa Bopeto, le Dr Lipombi a indiqué que son institution s'est inscrite dans la droite ligne de cette opération initiée par le gouverneur Ngobila. « Nous devons donc maintenir la propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre institution », a-t-il souligné. C'est, d'ailleurs, dans cette optique qu'il a sollicité l'accompagnement et l'appui de la Coordination de Kinshasa Bopeto pour le maintien de la salubrité dans cette maternité de renom. La ministre provinciale de la Santé et la bourgmestre de Kintambo ont, elles, remercié le gouverneur de la ville, pour ce geste de générosité posé en faveur du personnel et des patients de cette maternité. Pour ces deux autorités de la ville-province, cela montre à suffisance le souci et la détermination du numéro un de la ville à rassurer les soins de santé de qualité pour la population.

Outre la ministre provinciale chargée de la Santé, du médecin inspecteur provincial de la Santé pour la ville de Kinshasa, de la bourgmestre de la commune de Kintambo, cette remise officielle de don a eu lieu dans la cour de cette institution hospitalière, en présence de quelques autres personnalités dont le médecin chef de zone de santé de Kintambo, des membres du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que du personnel de cette maternité.