Congo-Brazzaville: Innovation - Les étudiants invités à concevoir le logo pour un concours

D'après le communiqué de presse publié le 19 mars à Brazzaville, l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), a lancé un concours création du logo du projet Promotion de la recherche, l'innovation et la culture numérique en Afrique centrale (PRICNAC), en collaboration avec ses partenaires.

L'appel à candidature a été lancé du 15 au 31 mars, à Yaoundé, au Cameroun. Il intéresse les étudiants et étudiantes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche des pays bénéficiaires du PRICNAC : le Cameroun, le Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Sao Tomé et-Principe, la République centrafricaine, République démocratique du Congo et le Congo.

Le PRICNAC est l'un des deux projets de l'AUF, financé par le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne dans le cadre du Fonds ACP pour l'innovation.

L'objectif est de renforcer les capacités de recherche et d'innovation des pays d'Afrique centrale par la consolidation des écosystèmes d'innovation, des synergies productrices, de l'entrepreneuriat, du numérique et des politiques d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté.

En effet, précise le communiqué de presse, les participants doivent fournir une copie de leur carte d'étudiant ou une copie de leur attestation d'inscription pour l'année universitaire 2020-2021.

La participation est faite via le formulaire de soumission en ligne. Une seule proposition de logo par formulaire d'inscription est autorisée en tenant compte de l'originalité des œuvres pour toutes soumissions, ajoutant qu'elles ne doivent pas s'inspirer de tout ou partie d'élément graphiques, de marques déposées ou d'images protégées existantes, ou bien appartenant à des tiers.

En ce qui concerne la création du logo, poursuit le communiqué, le concepteur doit présenter le logo en version polychrome (couleur) et tenir compte des mots suivants : la recherche, l'innovation, la culture numérique, l'entrepreneuriat, le développement durable.

La proposition faite doit présenter un adaptable qui permettra sa déclinaison sur une variété de support en plusieurs tailles et doivent s'adresser aux différents cibles de la communication du projet : les jeunes professionnels et entrepreneurs, chambres de commerce, organisations non gouvernementales administrations publiques, et bien d'autres.

Les critères de sélection sont notamment la pertinence, l'originalité et la qualité esthétique. Le jury désignera le projet gagnant selon les critères.

Le lauréat ou la lauréate sera mise à l'honneur lors du lancement officiel du projet PRICNAC. L'information leur parviendra par adresse mail après désignation du projet gagnant et acceptation du prix tout en prenant la responsabilité de fournir tous les éléments et fichiers nécessaires : logo, polices, palette de couleurs.

Le lauréat ou la lauréate recevra un prix d'un montant de 1000 euros. A cet effet, les candidats désireux pourront contacter cette adresse : creation- logo-pricnac@auf.org