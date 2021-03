Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La jeunesse de Mvou-Mvou1 se range derrière Denis Sassou N'Guesso

Plus de six mille jeunes de Mvou-Mvou ont témoigné leur engagement à poursuivre la marche avec le candidat de la majorité présidentielle. Ils ont manifesté leur engouement lors du rassemblement citoyen qui a eu lieu le 18 mars à l'école 31 juillet, dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, avec le conseiller spécial et directeur local de campagne, le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya.

La rencontre a permis à l'équipe de campagne de la majorité présidentielle d'édifier les jeunes de Mvou-Mvou1 sur le projet du candidat à soutenir. Pour ce faire, des lots de prospectus portant le résumé du projet de société du candidat Denis Sassou N'Guesso, son effigie et le logo, ont été remis aux jeunes. Car, selon le programme d'activités de l'équipe de campagne de la majorité présidentielle à Mvou-Mvou1, après les rencontres citoyennes organisées avec les pères et mères de familles de ladite circonscription électorale et hier avec les jeunes, aujourd'hui les équipes de sensibilisation sont déployées partout dans la ville océane. « Les équipes de campagne de porte-à-porte vont se déporter comme des abeilles dans tous les ménages sans frontière pour édifier à leur tour la population sur le choix à faire, le choix de l'expérience».

Prenant la parole, le directeur local de campagne de Mvou-Mvou1 a, au nom de tous les membres de son équipe, remercié les jeunes qui ont pris l'engagement de se ranger derrière le candidat Denis Sassou N'Guesso. « Merci de votre présence qui me rassure que le 21 mars dès 11heures Sassou sera réélu par un coup KO », s'est-il assuré.