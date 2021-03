Congo-Brazzaville: Coopération - Jean Marc Châtaigner chez Jean-Michel Sama Lukonde

L'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne a approché le Premier ministre congolais en vue de s'enquérir des attentes du gouvernement congolais par rapport à son institution.

Une délégation de l'Union européenne (UE), conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaigner, a été reçue en audience en début du week-end, à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Le diplomate européen s'est présenté aux portes de la primature non seulement pour soumettre au chef de l'exécutif congolais les priorités de l'Union européenne et de sa coopération en République démocratique (RDC), mais aussi pour écouter les priorités du gouvernement et ses attentes par rapport à celle-ci. « C'était l'occasion pour moi de lui présenter le programme et les priorités de la coopération européenne et l'UE en RDC... d'écouter ses priorités et ses attentes par rapport à l'UE. C'est un soutien de l'UE par rapport à son action, à la composition de son gouvernement et l'espoir que nous avons de pouvoir travailler efficacement ensemble pour appuyer la mise en place des programmes des réformes par le gouvernement congolais », a fait savoir Jean Marc châtaigner à la presse.

Cette visite, note-t-on, s'inscrit dans le cadre des différents dialogues que le nouveau Premier ministre engage avec la classe politique congolaise et les partenaires étrangers de la RDC, dans la perspective de la sortie imminente du gouvernement de la République. Cette rencontre intervient un jour après que Jean Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec le président de la République Felix Tshisekedi.