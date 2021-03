Congo-Brazzaville: Assistance - La FBCP partage la douleur avec la veuve Mbala Nkondi

L'occasion a également permis à la délégation de cette ONG de partager avec la présidente nationale du parti politique Congo Pax, Me Marie Thérèse N'Landu, sur la situation politique et sociale du pays.

Me Marie Thérèse N'Landu a reçu, le 19 mars, à son domicile dans la commune de Mont Ngafula, une délégation de l'ONG de défense des droits de l'Homme, la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), conduite par son président Emmanuel Adu Cole. Celle-ci est venue compatir à la douleur de cette « combattante de la liberté », après la mort de son mari, le Pr Noël Mbala Nkondi, « d'une façon mystérieuse dans son domicile ».

Pendant cette visite, la délégation de la FBCP en a profité pour aborder certaines autres questions dont la situation politique et sociale en République démocratique du Congo. « Tous, nous avons opté pour l'implication afin de lutter très efficacement pour la paix, l'État de droit, la démocratie réelle, la bonne gouvernance, etc. », explique la FBCP dans un communiqué publié le 19 mars.

Selon ce document, le Pr Noël Mbala, ministre sous le gouvernement Nguz-a-Karl-i-Bond sous feu maréchal Joseph-Désiré Mobutu, était résident à Londres depuis plusieurs années. Parlant de Me Marié-Thérèse N'Landu, cette ONG note qu'elle est avocate et présidente du parti politique Congo Pax. La FBCP rappelle que Me Marié-Thérèse N'Landu fut arrêtée le 21 novembre 2006 et emprisonnée pendant plusieurs mois à la prison centrale de Makala par la haute Cour militaire.

L'ONG rappelle également les actions menées par son président et ses services lors de son arrestation et son emprisonnement illégaux. A en croire la FBCP, ses interventions pour la défendre auprès des tiers ont été parmi les actions qui ont conduit à son acquittement et sa libération.