Sénégal: Pétrole et gaz - L'Etat attribue 2 contrats de concession portuaire au secteur privé national

L'Etat du Sénégal a attribué deux contrats de concession portuaire au secteur privé national. Il s'agit, selon un communiqué de presse, d'un terminal de supports logistiques d'activités portuaires et d'un terminal de gaz liquéfié. Les conventions ont été signées jeudi à la présidence de la République entre le Port autonome de Dakar et le secteur privé national.

« Ces conventions signées avec le Port autonome de Dakar constituent une première dans la mise en œuvre du contenu local que le président Macky Sall a souhaité attribuer au secteur privé national, pour l'exploitation des ressources pétrolières et gazières de notre pays », relève le document. Qui ajoute : « En se regroupant en consortium, le secteur privé national s'engage dans la voie tracée par le chef de l'État, qui les invite à s'unir pour répondre aux critères d'adjudication. Le patronat sénégalais compte pleinement jouer son rôle dans la création d'emplois ».

Prenant la parole, le président Macky Sall a souligné que « l'Etat aura beau vouloir favoriser l'émergence de champions nationaux du pétrole et du gaz, cette volonté à elle seule ne suffira pas ». Pour lui, lesdits projets visent à moderniser la plateforme logistique du Port avec un programme d'investissements à terme de plus de 46 milliards de FCFA. « Pour que ces champions émergent et gagnent, il faut mutualiser les forces et travailler en équipe. Parce que l'industrie pétrolière et gazière demande des investissements que la logique du chacun pour soi ne pourra satisfaire. Si nous allons en ordre dispersé, c'est peine perdue, nous n'y arriverons pas. Il faut donc privilégier l'esprit d'équipe en jouant collectif », a ajouté Macky Sall. Il annonce un autre projet d'investissement de gaz. Ce qui fera de la plateforme de Dakar une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, selon toujours le chef de l'Etat.