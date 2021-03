Angola: L'Angola commence le premier recensement agro-pastoral

Luanda — Le premier recensement agro-pastoral et pêche en Angola commence le 25 mars à travers un processus qui se déroulera jusqu'en 2022, et cela va permettre le pays de s'informer sur la structure des secteurs de l'agriculture, élevage et pêche, afin de dynamiser l'économie locale.

Ce processus est évalué à 25.000 000 $, financés par la Banque mondiale, et on espère qu'avec ce recensement, les institutions seront en mesure de concevoir des politiques et des plans de développement de l'agriculture et pêche, fondés sur des connaissances techniques et scientifiques plus solides, afin de rendre les investissements durables, a appris l'Angop.

Selon le coordinateur technique du projet, Domingos da Silva, les techniciens de terrain vont utiliser des équipements dotés de technologies numériques qui permettront d'envoyer quotidiennement les données collectées sur le terrain à la base centrale de l'Institut national de la statistique (INE).

Lors d'une conférence de presse, le responsable a fait savoir que la collecte de données se fera sur base de quatre types de questionnaires, à savoir la liste, la communauté, les exploitations familiales et les entreprises, selon les localités.

Cette initiative, d'après le coordonnateur, fournit sept indicateurs de développement durable: la lutte contre la faim et la pauvreté, la promotion de l'agriculture durable, l'égalité des sexes et la sécurité alimentaire.

