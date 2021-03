Algérie: Saïd Chanegriha en visite d'inspection à la 2ème Région militaire

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué une visite de travail et d'inspection à la 2ème Région militaire (RM) à Oran, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée, accompagné du Général-major Hadj Laaroussi Djamel, Commandant de la 2ème RM, "a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid Ahmed Boudjenane, dit Si Abbès, dont le siège du Commandement de la Région est baptisé de son nom. A cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada".

A ce titre, il a souligné "la grandeur de l'Histoire de l'Algérie et le devoir de saisir le message de la glorieuse Révolution de Novembre, en hommage à la mémoire des vaillants Chouhada".

Par ailleurs, le Général de Corps d'Armée a rappelé "l'objectif majeur du Haut commandement, qui consiste à poursuivre les efforts de développement des capacités de l'ANP, pour répondre aux défis et éventuels risques et menaces".

Par la suite, il a accordé la parole aux personnels de la Région pour exprimer leurs préoccupations, note la même source.

Dans l'après-midi, le Chef d'Etat-major de l'ANP a effectué une visite de travail et d'inspection à l'Etablissement de développement de l'industrie automobile à Tiaret où il a assisté à "un exposé exhaustif présenté par le directeur général de l'Etablissement, portant sur le bilan d'activités et les perspectives de développement des produits mécaniques, avant de rencontrer les cadres et les personnels de cet important établissement industriel".

Le Général de Corps d'Armée a inspecté les diverses chaines de production et s'est enquis de "la qualité des véhicules produits au niveau de cet Etablissement industriel prometteur aux normes internationales".

Il a également donné "un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité d'adopter les méthodes les plus innovantes en termes de gestion et de veiller à la formation continue des employés et des personnels pour le parfait accomplissement des missions assignées et le bon entretien des équipements de pointe mis à la disposition de l'Etablissement, tout en veillant à leur maintenance périodique conformément aux normes d'usine", conclut le communiqué du MDN.