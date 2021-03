Angola: Quatre sociétés minières pour explorer l'or à Cabinda

Cabinda — Quatre sociétés minières nationales ont reçu, mercredi à Cabinda, des contrats qui leur confèrent le droit de mener des activités de prospection et d'exploration de mines d'or dans le nord de la province.

Il s'agit des sociétés Mineração Lufu, Sociedade Mineira Buco-Zau, Mongo Mongo et Lombe Mining.

La recherche et la prospection se réalisent sur 706,72 kilomètres carrés de zone identifiée avec ce minerai (or) ont commencé, il y a environ trois ans, dans les localités de Nzaca-Belize et Buco-Zau.

C'est qu'a confirmé mercredi à l'Angop, le secrétaire provincial de l'Industrie Ressource minérales et Pétrole, Henrique Sozinho Bitebe, ajoutant que les concessions identifiées sont en phase de prospection pour une prochaine exploration de l'or.

L'exploration de l'or commence à prendre de l'importance dans le processus de diversification de l'activité minière en Angola, avec la mise en place de quatre projets dans la province de Cabinda.

Ces projets sont considérés comme une priorité dans la stratégie de l'Exécutif pour sortir de la crise économique, mais aussi pour la diversification des recettes fiscales et l'augmentation des ressources en devises.

