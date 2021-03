Ghana: Ligue 2 (France) - Auteur d'un but, Emmanuel Lomotey participe à la victoire d'Amiens face à Troyes (3-1)

Ce samedi 20 mars 2021, Amiens recevait Troyes au stade de la Licorne, comptant pour la 30e journée de la ligue 2 française. Et, le ghanéen, Emmanuel Lomotey, a inscrit un but et participé à la victoire 3 - 1 de son équipe.

Le club d'Amiens a battu le leader de la ligue 2 française, 3 buts à 1 ce samedi 20 mars 2021.

En effet, ce sont les visiteurs qui ont entamé ce match avec la confiance de l'équipe dominante du championnat. A la 15e minute de jeu, le malien Rominigue Kouamé, inscrit le premier but de la partie pour l'ES Troyes. Mais à 5 minutes de la pause, le milieu de terrain amiénois, Iron Gomis va égaliser. Au retour des vestiaires, les poulains du coach Oswald Tanchot mettent la pression sur les visiteurs du jour. Ils seront récompensés à la 54e par le but du ghanéen Emmanuel Lomotey. Alexis Blin va venir alourdir le score à la 78e, et permettre au club d'Amiens de s'imposer, face au leader, sur le score de 3 buts à 1.

Emmanuel Lomotey, inscrit ainsi son premier but de la saison en 19 matchs avec Amiens, club qu'il a rejoint en aout 2020.

Amiens est la neuvième place du classement avec 37 points tandis que Troyes conserve sa place de premier, avec un total de 58 points.