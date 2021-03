Sénégal: L'ASERGMV appuie un projet de reverdissement de la ville de Pout

Pout — Le directeur de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) a remis, samedi, 600 pieds d'arbres fruitiers en appui à un projet de reverdissement de la ville de Pout, a constaté l'APS.

A l'initiative du Sporting Club de Pout, un club de football de la ville qui avait saisi l'Agence pour disposer de plants, ce projet visant à donner un visage plus verdoyant à Pout, a été porté par la municipalité.

L'opération de reverdissement de cette ville, située sur l'axe Thiès-Dakar, a été lancée par le directeur de l'ASERGMV Ali Haïdar, avec le plantage symbolique de neuf cocotiers, lors d'une cérémonie dans l'enceinte de la mairie Pout.

Accueillie par le maire de Pout, Moustapha Sarr, en compagnie des responsables des eaux et forêts et de la gendarmerie, la délégation a visité, à la sortie de la ville, un tronçon de 800 mètres, longeant les rails, et qui devra à l'avenir être planté de cocotiers.

Cet espace jonché de tas d'ordures, sera auparavant déblayé, ont indiqué les responsables du projet.

Les plants offerts, composés de manguiers, de cocotiers, goyaviers, etc., ont été rachetés à des groupements de femmes de Notto Gouye Diama, qui les ont produits, grâce à l'appui de l'ASERGMV en gaines et en semences, ainsi qu'à l'encadrement de la brigade des Eaux et forêts.

Quelque 5.000 autres plants sont attendus de l'Agence pour alimenter une pépinière qui sera implantée sur une superficie d'un hectare, affectée par la mairie de Pout.

Connu pour son sol fertile et sa production de fruits, notamment de mangues et d'agrumes, ainsi que de légumes Pout n'est pas épargnée par les effets du changement climatiques, a relevé l'adjudant Yankhoba Sarr, chef de la brigade des eaux et forêts de Keur Moussa.

Selon lui, la forte pression démographique pousse aussi des propriétaires de vergers à les arbres pour transformer en terrains à usage d'habitation.