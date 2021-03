Ile Maurice: Examens en zone rouge - Moi, candidat du SC et positif au Covid-19

Des élèves du Curepipe College sont actuellement en quarantaine. Certains n'ayant pas de visibilité sur ce qui se passera dans les prochains jours, se questionnent sur leur participation aux examens qui commencent la semaine prochaine.

Parmi les personnes infectées au Covid-19 ou qui se retrouvent en quarantaine, on dénombre une bonne trentaine d'élèves qui doivent prendre part aux examens du School Certificate et du Higher School Certificate. La plupart sont issus d'une classe de grade 11, d'un collège de Curepipe. Dans cette classe, un élève asymptomatique a été testé positif alors que ses camarades sont toujours suivis dans un centre de traitement. Le patient s'est confié à l'express.

Pourra-t-il prendre part aux examens d'Art & Design prévus le lundi 29 mars? C'est la question que se pose ce jeune élève de 17 ans. La raison : ce n'est que le dimanche 28 mars qu'il pourra quitter le centre de traitement où il est admis depuis le 14 mars, à condition que son test PCR du quatorzième jour se révèle négatif. Car, lundi dernier, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a annoncé que les élèves testés positifs au Covid-19 et en traitement ne pourront participer aux examens de Cambridge.

Le pire, c'est qu'il n'a pas terminé son travail préparatoire pour les examens. C'est un travail de recherche qu'effectuent les candidats en Art & Design quand ils reçoivent leur questionnaire, un mois avant l'examen. Il s'agit d'esquisses partielles, qui font partie intégrante de l'épreuve finale en salle d'examen et qui doivent y être annexées. «Mon travail préparatoire est à la maison. Mes proches ne peuvent pas me l'apporter, car il est interdit de quitter la zone rouge. Mon oncle a déjà acheté le matériel dont j'aurai besoin. Mais nous ne savons comment il pourra me le faire parvenir. Idem pour mon index number. Je me suis préparé pour ces examens. Je ne veux pas perdre un an.»

Soulignons que le travail préparatoire s'effectue sur des feuilles de papier A2 et que du matériel spécifique est nécessaire pour cet exercice. Si transporter des manuels et des cahiers pour la révision s'avère plutôt facile, ce n'est pas la même chose pour préparer ses examens de dessin. De plus, avant d'être transféré au centre de traitement, l'élève est passé par l'hôpital ENT. Il n'a donc pas pu transporter son travail préparatoire et son matériel, ces derniers étant assez encombrants.

La mère du jeune homme est très inquiète : «Le ministère de l'Éducation aurait dû prendre des dispositifs pour que les candidats aux examens internationaux puissent y participer. Zanfan la pou sagrin. Car ses amis pourront participer à ces épreuves et lui, non. Les autorités doivent trouver une solution.» Elle-même se trouve dans le centre de traitement, avec ses trois fils en grade 8, 10 et 11, qui fréquentent le même collège. Le plus jeune devrait prendre part aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) à titre privé, en avril prochain.

Les candidats du Curepipe College transférés à l'Open University Campus

Cinq jours après que la ministre de l'Éducation a annoncé que les examens de Cambridge ne se tiendraient pas au Curepipe College, ce n'est qu'hier que son recteur a été informé que ses candidats du SC et du HSC devront se rendre à l'Open University Curepipe Campus (anciens locaux de la Mauritius Broadcasting Corporation) à Forest-Side, pour y passer leurs examens.

De plus, les parents des candidats âgés de moins de 18 ans et les candidats de plus de 18 ans ont été avisés par communiqué, hier, qu'ils doivent se rendre à l'Open University, aujourd'hui entre 9h et midi, pour récupérer leur nouvel emploi du temps. Reste à savoir comment ceux qui n'ont pas de transport vont pouvoir s'y rendre, les autobus n'entrant pas en zone rouge.

D'autre part, la National Land Transport Authority (NLTA) avait précédé le ministère de tutelle, hier, avec un communiqué, faisant état d'arrangements de transport provisoires pour conduire les candidats aux centres d'examens. Neeteshraj Sewpal, recteur du collège, craint l'effet néfaste que pourrait avoir le changement de centre d'examens sur la performance de ses élèves. «Ce n'est pas le même environnement auquel ils sont habitués depuis cinq ou sept ans. Ces examens auraient pu se tenir au collège, si le nécessaire avait été entrepris pour décontaminer les lieux. Le ministère nous a dit que ce serait fait, mais on ne sait pas quand. D'ailleurs, les préparations avaient déjà été faites pour les examens internes.»

Si la décontamination avait eu lieu, enchaîne Neeteshraj Sewpal, le collège aurait pu rouvrir. Mais le recteur s'inquiète également pour la promotion automatique des élèves, surtout ceux des grades 10 et 12. «Si la base même de l'enfant n'est pas solide, comment peut-on s'attendre à ce qu'il puisse réussir aux épreuves du SC et du HSC ? La promotion automatique va donner lieu à un fort taux d'échecs. Et ce sont les collèges qui seront blâmés pour n'avoir pas réussi à produire les cinq 'credits', notamment.»