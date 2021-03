Ile Maurice: Nando Bodha - «Le gouvernement avait passé une commande de 300 000 doses d'AstraZeneca»

Face aux multiples annonces des autorités concernant les vaccins qui ont été commandés et les cargaisons qui ont atterri à Maurice, Nando Bodha, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien membre du High Level Committee sur la Covid-19, a fait savoir que le gouvernement avait déjà commandé 300 000 doses du vaccin Covishield d'AstraZeneca produit par le Serum Institute of India (SII). Il a aussi lancé un appel aux autorités pour une communication claire concernant les variants présents à Maurice afin de dissiper le climat de confusion qui règne.

Nando Bodha a expliqué qu'après avoir reçu les 100 000 premières doses du vaccin AstraZeneca de l'Inde dans le cadre du programme «Vaccine Maitri» le 22 janvier dernier, le gouvernement avait passé une commande pour 300 000 doses supplémentaires avec la possibilité d'en avoir 100 000 chaque mois entre mars et mai. Cette demande avait été faite par le ministère des Affaires étrangères aux autorités et le ministère de la Santé, de son côté, avait réitéré sa requête auprès de la SII.

Après la première cargaison offerte par l'Inde, un deuxième lot de 100 000 doses a atterri à Maurice fin janvier. Environ 100 000 personnes ont déjà été vaccinées et les 100 000 doses supplémentaires sont réservées pour leur vaccin de rappel. À partir de lundi, c'est le Covaxin, produit par la firme Bharat Biotech. Le gouvernement a fait l'acquisition de 200 000 doses qui sont arrivées à Maurice hier. «Nous devons remercier l'Inde pour la cargaison de 200 000 doses de Coivaxin que nous avons reçu. Encore une fois, la Grande Péninsule nous a donné une considération spéciale dans le combat contre le Covid-19» a fait savoir Nando Bodha.

Cependant, il se demande pourquoi le gouvernement n'a pas demandé à l'Inde d'accélérer la livraison des 200 000 doses d'AstraZeneca restantes au lieu de poursuivre la campagne avec le Covaxin. «Nous savons que l'OMS n'a pas encore donné son aval à ce vaccin», a précisé Nando Bodha. De plus, il se pose la question du formulaire de consentement car en Inde, ceux qui ont reçu la première dose de ce vaccin ont signé un «consent form» qui stipule qu'ils auront droit à un dédommagent en cas d'effets secondaires liés au vaccin.

«La situation se complique avec les variants»

«Selon les informations d'Abiolabs, les variants sont déjà présents à Maurice, et les autorités sont au courant du résultat», dit Nando Bodha. Cela veut dire, dit-il, que la propagation sera plus rapide. «Pour pouvoir juger la vitesse de propagation, il est impératif de savoir si le pays compte les variants anglais, Sud-Africains et Brésiliens. C'est une course contre la montre et chaque jour compte. Eski pé fer sekwensing tou ban ka pozitif ?» demande-t-il. Il lance ainsi un appel aux autorités pour une communication transparente afin d'éviter une psychose.